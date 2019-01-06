被迫拍全裸戲！柯奐如爆鈕承澤剥光僅戴套

台灣知名導演鈕承澤（豆導）被踢爆性侵女工作人員後，台灣女星柯奐如早前仲打破沉默，揭露12年前同豆導合作時，曾被迫拍床戲，去到今日凌晨，佢於社交網發表萬字長文交待當日拍攝細節，竟爆出對方當下只戴上安全套同佢拍床戲！



拍攝前未有交代床戲尺度



柯奐如憶述：「2007年的某一晚，我接到了對方親自打來的邀請電話，我還記得自己在路邊接到電話時，眼神發亮、臉頰發燙、心情興奮的難以形容的熱切心情。但是進組後，對於要如何拍攝那一場戲，除了有唯一、具體的共識就是背面到背部這件事之外，至於到時彼此要怎麼做，或如何拍攝，絲毫沒有討論。我也不好意思再問，我想對方那麼有經驗，一切應該會沒有問題，跟着對方走便是。當時我對自己有過高的期許，內心希望通過這次的拍攝，自己能達到自我要求的標準。」



「對方還告訴我，他不會放進去」



柯奐如仲話當時過於為畫面設想、身體不希望留有痕跡，全身僅貼了乳貼就上場：「而對方僅使用了保險套。對方還告訴我，他不會放進去。我相信對方是想令我安心，但其實這句話不需要說。我們按照劇本的需求，拍攝了『發生關係』的場面。因有劇照師在場，我相信正面拍攝的照片定有不妥，我在一女性朋友陪伴下和劇照師討論、由劇照師刪除了不適當的照片。」



覺得自己好污糟



拍攝完畢之後，柯奐如都冇咩特別感覺，但返到屋企洗澡時，觸碰到自己身體嘅時候，即刻回想：「數小時前，拍攝時，和對方過於親密的體膚接觸、那溫度、感受、記憶，全面向我襲來。當時我覺得自己好髒，我拼命地想洗掉那觸感、那記憶，所有的一切。我發抖，我不知道該怎麼向最親密的男友說清楚自己在片場經歷了甚麼，我不知道該怎麼幫助自己能好過一點，那晚，我唯一想到的方式，就是請男友和我發生關係，甚至粗暴一點也無所謂，我希望能藉此覆蓋掉對方在我身上、腦中的記憶…過了兩天、仍無法平靜。我已經無法以言語，說出自己發生甚麼了，只能以紙筆寫下，向朋友求助…」



拍攝時唔敢嗌停



佢解釋拍攝當下冇喊停嘅原因：「因對方是導演、同時是男主角，當拍攝在進行時，我感受到對方觸碰到令我感到不舒服之處。作為演員，是無法主動喊停的。」



長文一出，網民都議論紛紛，大讚柯奐如願意講出嚟係勇氣嘅表現！