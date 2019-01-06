《守護神之保險調查》劇透：馬浩田欲殺小杜

第十一集 (01/07)

鬆哥（吳岱融飾）查到馬浩田（艾威飾）將鑽石寄放在一間錢莊，小杜（劉心悠飾）前去調查。正打算取回鑽石的馬浩田看到小杜後立馬溜走。陳輝（張松枝飾）以為馬浩田耍花招，馬不忿陳輝再三威脅，一把將陳輝推出馬路，陳當場被車輾過死亡。剛好小杜目擊整件事情的發生，追了上去。馬浩田逃至自己的貨倉匿藏，當小杜經過時便把她綁起來，走投無路的馬浩田向小杜和盤托出整件事，原來他的兒子被人綁架，綁匪索要高額贖金，他只能將鑽石拿去典當，未料此時君君（鍾采羲飾）串通陳輝爆竊倉庫，如事情順利，馬還可以額外得到保險賠償金。馬浩田希望小杜放他一條生路，小杜不肯，馬浩田失控欲殺她滅口。此時張東（苗僑偉飾）剛好趕到，救回小杜。葉子（徐子珊飾）的客戶Jeff（柯煒林飾）被太極師傅「隔山打牛」，傷了脊椎，需休養半年，Jeff的老闆認為他詐病休假，找強總（許紹雄飾）幫忙調查。小杜發現他的保險經紀正是張東的保險經紀葉子，阿百（黃宗澤飾）認為這個案子在公在私都應該張東來調查。餐廳裏，葉子質問張東是不是還當自己是「保險雞」，張東說只是想提醒她在與異性接觸中多加小心，葉子追問張東是否很緊張自己，張東轉移話題。張東和葉子出遊，二人傾訴過往，心漸漸靠近。袁律師（林德信飾）又約小杜，小杜煩惱，阿百點出她還有心結沒有解開。之前對葉子有好感的何先生（湯俊明飾）帶着花來找葉子，說自己已經離了婚，想和葉子在一起。



第十二集 (01/08)

面對何先生的死纏爛打，葉子只能向張東求助，談話間，葉子看到一家人其樂融融，羨慕不已。張東送葉子回家，二人發現家門口立著一張海報架，大字標題批葉子淫賤，在張東的勸說下，葉子終於去報了警。看着葉子的艱難處境，張東心裏不是滋味。張東向阿百和強總傾訴，說自己一槍打死葉子的未婚夫，改變了她的一生，二人認為張東想要補償葉子的心理很可能對她造成二次傷害。麥太太（張慧儀飾）接到商演要去澳門，拜託鄰居給孩子煮飯，然後獨留Gordon（黃逸灝飾）在家。Gordon自己煮面，卻沒往鍋裏加水，引起火災，Gordon既不懂逃走亦不會求救，幸得阿百及時趕到把他救出。麥太太演出完無奈還要應酬贊助商，未及時回家。回到香港後，警員以疏忽照顧兒童罪拘捕她，Gordon因此被送至兒童之家，由社工看顧，所幸阿百保釋麥太太。麥前去兒童之家探望兒子，讓Gordon再忍耐多一陣，就可以上台唱歌。因為疏忽照顧Gordon的事，麥太太音樂中心的學生悉數退學，母子倆生計更艱難。阿百提出讓Gordon試試戲劇治療，麥太太說只要社工同意她沒意見。袁律師又約小杜爬山，小杜委婉拒絕。何先生前妻帶人來葉子洗衣店鬧事，委屈的葉子找到張東，撲進他懷裏大哭。



第十三集 (01/09)

阿百和小杜與Gordon相處了一整天，對他悉心照料，臨回兒童之家時，小杜將自己平時用的音樂播放機送給Gordon，Gordon對二人依依不捨。判決結果出來，麥太太不用坐牢，她終於得以接Gordon回家。Gordon在家練歌，被鄰居聽到，麥太太立即決定帶Gordon去住酒店。阿百和小杜被同事們放鴿子，只好二人結伴郊遊，阿百問起小杜「消失」的男朋友（徐正溪飾），小杜似有心事。袁律師跑步，正好碰見打鬧的二人，心裏不是滋味。Gordon在酒店的電視看到《十億好歌聲》歌唱比賽，不覺心動。Gordon的經理人稱已經幫Gordon報了名，希望他盡早開聲。阿百得知Gordon在參賽者名單上，質問麥太太，麥向他保證Gordon不會參加比賽。葉子提議去張東家煮火鍋，發現他家廚房空空落落後，幫他選購了一堆廚具。Gordon趁麥太太不為意時自己去到比賽現場，參加了歌唱比賽，比賽在電視上直播，母親得悉找回兒子後喜極而泣，終於釋懷。Gordon能夠發聲，按理是不能獲得賠償的。可是其後阿百、小杜和麥太太母子會面的餐廳忽然停電，Gordon竟驚慌失措並哭了起來，按照他怕黑的反應、火警時不懂救求的反應，加上醫生的確診，「KS」調查隊認為足以證實他患上了創傷後壓力症，保險公司理應賠償。Gordon家的全家福照片裏，赫然見Gordon的爸爸就是馬浩田！



第十四集 (01/10)

葉子在張東家下廚，吃飯時熱情邀約他同去日本旅遊，並提議為張東慶祝生日，愈來愈以張東女友身份自居。生日派對上，張東所有同事都來赴宴，但張東沒出現，葉子傷心離開。獨自在街上徘徊的張東，始終不知怎麼面對葉子。藝人Mi姐（溫碧霞飾）戴着價值千萬的珠寶項鍊參與魔術表演。結束後，Mi姐正要離開，贊助商的公關Cherry追來，當着記者的面說Mi姐歸還的項鍊是假的，Mi姐禮貌地請她自己去查清楚。贊助商向保險公司索賠，事件由「KS」調查。Mi姐因有偷竊嫌疑，片約被取消。小杜找Mi姐詢問情況，Mi姐有所防備，小杜說自己是Mi姐的粉絲，會盡全力查清楚真相。張東向Mi姐的司機問話，發現司機戴着價值十幾萬的手錶。阿百去電視台保安部調出當天的錄影，發現表演結束後，魔術師（甄澤權飾）告別助手，獨自離去，在車上喝水；小杜和張東約了公關Cherry（劉溫馨飾），Cherry說當天全程跟著Mi姐，連去洗手間、訪問都跟着，因此Mi姐沒機會下手換項鍊。阿百透過魔術師的助手得知，他剛飛去美國表演，一下飛機就進了醫院，阿百懷疑他喝水是為了吞寶石入肚，將寶石帶離現場。小杜收到袁律師送來一大束花，小杜着秘書將花分給全公司女同事。袁律師懷疑小杜一直不接受自己，是因為小杜與阿百在拍拖，阿百覺得不可思議。



第十五集 (01/11)

強總指摘張東玩失蹤，令葉子尷尬。張東稱自己不想傷害葉子，只是當下不知道如何面對。小杜整理家中舊書，叫阿百幫忙，準備帶去「漂書節」。未料袁俊也帶着同樣的書出現，自稱與小杜有默契。原來這一切都是阿百安排的。葉子覺得張東難以捉摸，漸漸對他心灰意冷，她搬了家，換了手機，甚至將洗衣店賣出去。張東向同事坦白，當初他接觸葉子，只是想打探「叉燒」（黃文迪飾）的未婚妻現在生活如何，後來知道她做保險，就照顧她生意，並成為朋友，強總說不止朋友這麼簡單。阿百前去調查魔術師，說明來意後，魔術師說當日在美國入院是因為吃壞肚子，醫院有記錄。魔術師着阿百去調查Cherry。憑鬆哥的關係，張東找到一珠寶商，他承認假珠寶來源於他的生產線，但不能供出訂貨人。張東、阿百再問Cherry，Cherry笑說是公司安排做的假項鍊，因Mi姐除了在接受訪問、表演和走紅氈時佩戴真項鍊，其他時間都用假的代替。Mi姐回到家，發現家裏被人打劫過，經警方證實，是她辭退的司機幹的，而奇怪的是，在她失竊的物品中，找到了那條報失的珠寶項鍊。張東遇到葉子，聽她說最近打算投資冰室。後來，葉子發現其中一個合夥人就是瘋狂追求她的何先生。