【NG片】阿婆都撩！張衞健鏡頭背後口花花

無綫重頭劇《大帥哥》即將進入結局周，劇情愈嚟愈激，由藝人譚凱琪飾演嘅「天嬌」，被「馬炭」洪永城殺害嗰幕，睇到成班觀眾眼濕濕，搞到網民紛紛話「還我天嬌」！為咗緩和氣氛，無綫就喺社交網專頁上載咗一連串《大帥哥》嘅蝦碌花絮片，大放笑彈。



由張衞健（Dicky）飾演嘅「大帥哥」風流倜儻，娶咗三個靚老婆，原來鏡頭後嘅Dicky一樣口花花，連阿婆都唔放過！其中一場戲，講述「大帥哥」率領手下圍住一位婆婆，Dicky突然使出冧女必殺技，唔單止叫婆婆做「𡃁妹」，當佢望住婆婆時仲爆肚話：「阿婆，幾耐冇『打茄輪』？」即時氹到婆婆心花怒放，咁識氹女仔，唔怪得咩年紀嘅女士都咁鍾意呢位「大帥哥」啦！



雖然Dicky平時把口𠺘過油咁，但原來佢亦有「佛都有火」嘅一面！事緣有次佢大讚一位幕後同事照顧周到，對方就搞笑指由細睇住Dicky啲戲大，Dicky即刻被辣㷫，向對方連珠炮發：「咩叫由細睇到大？你話經常睇、成日睇、你部部戲我都睇，咁得唔得呀？」令全場工作人員爆笑。唔少網友表示《大帥哥》戲裏戲外都咁好笑，不愧係「神劇」！



網民有話兒：

Jxxk Cxxn：NG片最好看

WxxnSxxm Sxxu：張衞健NG片段都咁搞笑！

Laxxxi Chxn：艾妞！你好好戲～～

sxxrfxxe：天嬌你死得好慘呀！！！