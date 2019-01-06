傅嘉莉同「送水輝」許家傑一嚟就咀！

藝人傅嘉莉（Kelly）與許家傑（Jack）到將軍澳拍攝新劇《極道怪咖》，飾演黑幫二家姐的Kelly，被舊情人Jack再追求，兩人在車中更有蜻蜓點水式錫錫，原來今次是他們第一次合作兼是第一場對手戲，就已經要拍咀戲，難怪兩人都心情緊張！許家傑說：「真係幾大挑戰，原本諗住後啲先錫，但佢好信得過嘅。（有冇咩準備？）佢飲咗人參茶，我就飲咗黑糖薑茶，可能兩種溝埋一齊會有固本培元嘅感覺，強身健體啦！」近年許家傑飾演的「送水輝」跟「大小姐」林淑敏愛得難捨難離，問大小姐還是Kelly比較好錫？許家傑直言原來未同過「大小姐」林淑敏拍咀嘴戲。



Kelly表示近日被髮型師發現甩頭髮，笑言可能因為要準備拍咀戲而太大壓力。講到今日生日都要開工，她認為是種福氣：「一大班人一齊過，同大家影吓相留念啦，而且之前都同Fans慶祝咗，佢哋送咗蛋糕同紅玫瑰畀我，已經好開心。（追求者呢？）未覺呀，睇吓邊個第一個Send Message畀我，呢啲係加分嘅。」



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