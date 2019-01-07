與何韻詩破冰　祖兒單身宣言要劉浩龍死心

天后容祖兒和劉浩龍宣布復合無望！鮮有談情事的她突然在社交網洩露單身宣言，自稱「容醫得自醫」，用歌為失戀者打氣，也為自己打氣，更將會「重新開始」。據知浩龍曾不捨舊情努力箍煲，奈何結果如《心之科學》歌詞一樣「有人撈起，有人瞧不起」，祖兒決心放棄這段情。



補祝生日曾傳翻撻



東網去年已率先爆容祖兒跟劉浩龍5年情玩完，惟兩位當事人既不承認又不否認，之後又傳翻撻，至前晚她在社交網留言，以千字文感謝過去一年風雨同路的同事及合作夥伴們，最後一段更暗示已跟師兄分手，並收拾好心情，她寫道：「心病還需心藥醫，容醫生用心地為失戀的朋友提供溫暖的打氣，世事最奇妙是，非常慶幸地，連容醫生本人我都係用呢首歌同自己打氣成功，重新開始。」



離合疑幻疑真



其實祖兒去年初主動跟浩龍提出分手後，兩人保持朋友關係而繼續聯絡，故他曾被目睹幫祖兒補祝生日， 又被發現同往巴黎，浩龍亦希望由朋友開始再變回情侶，但有指祖兒決心斬情絲，去年10月她跟斷交6年的何韻詩在日本「世紀合照」，寧願揀友情跟阿詩、林二汶等人去After Party傾偈，都要撇甩同行的浩龍。



阿Sa幫抄兄弟牌



至於祖兒與浩龍正式玩完亦有迹可尋，兩人過去3 個月已甚少互Like對方的Instagram，之前祖兒好姊妹鍾欣潼（阿嬌）結婚，阿嬌請蔡卓妍（阿Sa）男友石恆聰去飲，但未有請浩龍出席，當日阿Sa還大讚兄弟團省鏡，講到出口話要幫祖兒「抄牌」識朋友，明顯是暗示祖兒已是單身貴族。



而剛過去的聖誕和除夕，祖兒亦跟浩龍各有各玩， 據知兩人已沒見面一段日子，所以浩龍日前事先張揚新年會全男班去日本滑雪，似有意交代感情狀況。

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