相隔10年再來港　ASKA宣布6.16香港開騷

日本殿堂級組合CHAGE & ASKA的60歲主音ASKA，相隔10年再度來港，今日他現身九展出席記者會， 宣布將於6月16日假麥花臣球場舉行演唱會。



記者會於Youtube網上直播，ASKA甫出場即以普通話打招呼：「大家好。」期間他回答粉絲問題，表示今次選址香港作亞洲巡唱其中一站，大讚因香港是：「Capital of Asia 」。之後他與歌迷玩「估歌仔」遊戲，播放他曾被改編成廣東歌的代表作，包括周華健的《讓我歡喜讓我憂》、李國祥的《餘情未了》、黎明的《兩心知》、葉倩文的《女人的弱點》及蔡濟文的《SAY YES》等。記者會尾聲時，大會又向ASKA 送上結他形狀的蛋糕， 預祝演唱會成功。有歌迷向ASKA送上花束及禮物， 他亦主動走到台前與粉絲合照。



其後ASKA接受傳媒訪問，透露仍未為演唱會揀歌，而港騷與日本巡唱選曲會有少許不同，有機會亦考慮為港騷請嘉賓。今次ASKA來港行程緊密，雖然未有時間出外逛街，但他自爆昨晚有外出食宵夜，到酒店附近食日式沾麵，笑言是可能是出生以來首次自己一個人開餐，並大讚好味。 ASKA又表示認識香港四大天王，亦想再見面，今後有機會想幫香港歌手作曲。ASKA結束活動後，亦出發往機場飛返日本。

