周家蔚想追豬女　洪天明兩個夠晒數

由藝人周家蔚和劉永健主持Viu TV新節目《友枱VIP》，今集分別請來殿堂級太極樂隊成員鄧建明（Joey Tang）及雷有輝、吳國敬擔住嘉賓。家蔚表示今集特意為嘉賓準備了下酒菜式，令眾人大飽口福：「會整泰式同西式嘅春卷，呢道菜係我姨整過畀我食，知道嘉賓都好鍾意飲酒，紅酒都離唔開芝士。」



講到老爺洪金寶昨日生日，問到有否親自下廚？她笑話上次邀請對方上節目作客已經當下過廚，不過就自認有點失策：「嗰次煮黑毛豬，煮到出嚟有啲粉紅色佢唔敢食。尋日正日就一齊出咗去食飯，有朋友喺馬來西亞拎咗條大魚返嚟，佢食得好滋味、好開心，咁我就可以休息吓，拍呢個節目都係咁煮嘢食。」



問到老爺可有乘機催生B女？家蔚怕醜話有，搞笑指平時私下都唔敢問對方太多問題，但做節目就唔同，繼而自爆恨生豬女：「喺呢個方向我係Ready，之前唔敢生係因為驚瘦唔番，依家有做緊減肥代餐產品，搵到方法就瘦得唔辛苦。」但家蔚再爆老公洪天明唔太想生，因為天明經常周圍飛，冇時間陪小朋友都會感到內疚：「佢有講過2個就足夠。（咁兩個仔仔想要細佬妹？）哥哥好想！佢仲會好老積咁同我講生個妹妹畀佢，有時Margaret（鍾麗淇）、盈盈（湯盈盈）、樂怡（姚樂怡）啲女嚟玩都會好照顧佢哋，但細佬就驚佢會呷醋，不過佢玩好多公仔玩具，有妹妹就可以過繼畀佢，都要畀啲壓力老公。」



三代同堂



另外，洪天明今日於社交網上載一張大合照，慶祝昨日67歲生日嘅爸爸，當中有洪金寶同太太高麗虹，洪天明一家、洪天祥、洪煦榆，三代同堂相當幸福，洪天明留言：「生日快樂，爸爸。」唔少網友都送上生日祝福，話真係難得咁齊人添。