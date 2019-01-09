相隔14年！胡定欣「出山」同古巨基續前緣

歌手古巨基（基仔）新歌MV《亂世情侶》於昨日（8號）出街，今次MV女主角搵嚟老拍檔胡定欣演出，二人對上一次合作原來已經係14年前，當時定欣就為基仔《愛與誠》MV任女主角。講起往事，佢哋兩個都互笠高帽，大讚對方完全冇變過，基仔同定欣講：「好特別呀個感覺，我哋頭先傾偈，都話眨吓眼就過咗咁多年。所以可以再邀請你嚟拍我嘅MV，我係非常開心。佢拍劇時間好忙，好耐冇為人做MV女主角，所以我喺度要特別多謝佢。好多人所講嘅『回憶殺』，我諗我哋今次再拍MV就係喇。」



MV講述一對情侶大家為咗儲錢計劃結婚，各自忙碌工作令感情生活麻煩，女方返office經常OT、男方就係倉務員返通宵班，睇落好似一齊計劃將來，但係其實忘記咗身邊嘅人。最後有所領悟的基仔跑去定欣公司搵佢，一個touching嘅結局。基仔話：「為咗計劃將來，但忘記咗依家，忘記咗兩個走埋一齊嘅最初意義，所以呢隻歌加埋呢個故事，係一個愛情上幾大嘅感觸嘅故仔。」定欣亦有感而發：「唔單止係返office工有咁嘅情況，其實我哋做呢行都係，冇日冇夜，好多好重要嘅moments或者好似首歌講嘅人與人之間最緊要嗰樣感情、過程中緊扣嘅感覺缺乏咗。」



喺office拍攝仲勾起咗：定欣入行前嘅回憶：「我做過兩年秘書先至入行。」而今次拍攝MV，係佢「出山」之作：「我舊年5月做完舞台劇之後，就冇做過戲啦！所以今日係我第一日返工，哈哈。我頭先都覺得係時候pick up番。」



基仔仲親自執導MV，每拍完一個shot，佢都會睇playback，定欣話：「今朝喺車上面聽佢講時，我已經好有畫面、好感動，可能因為人大咗、或者經歷多咗，對呢啲事會好感受到。」基仔亦不忘大讚對方演技一流：「有好多場戲定欣都係一take過，而且有幾個位我都睇到眼紅紅。」