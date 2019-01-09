獨立宣言！34歲沈卓盈等啱Timing就結婚

現年34歲的藝人沈卓盈於2002年參加第四屆《TVB周刊》Cover Girl選舉獲得冠軍，自此加入無綫，轉眼便16年，但日前她突然宣布離開娘家，對此她表示：「有好多回憶同經歷，喺呢段時間試過主持同拍劇，但去到樽頸位，唔識進步。」她自言為了令自己更有動力向前走，所以最終選擇離開，但其實這個決定她足足花了一年時間去考慮：「呢一年得到好多朋友支持，男朋友亦好支持我。」



拒絕簽約新公司



講到跟男友Calvin拍拖三年多，如今工作又有新轉變，下一步是否拉埋天窗？她坦言：「向呢個方向行，只係Timing問題。」又大讚男友這一年來給予她無條件支持，令她很有安全感，又謂每個階段取向不同，現時拍拖只要求對方簡單陪伴便已足夠：「管接管送嗰啲我唔需要，自己都好獨立。」除了情感上表現獨立，她指工作上亦需要獨立，故離巢後有公司接觸她，她都拒絕簽約。



入行慳到依家



問到離開無綫，是否因欠缺當女主角的機會？她作出否認：「唔係，反而好感激TVB栽培，令我有更多磨練演技嘅機會。」不過入行多年，沈大師自覺有一件事愧對家人：「2016年爸爸患病，自己拍緊兩套劇，爸爸決定受浸，我諗住可以抽Lunch時間見證呢個咁有意義嘅時刻，但最終因為拍攝去唔到，要屋企人影低過程畀我睇，我覺得好遺憾。」她又重提剛入行時，爸爸給她一千元壓袋，為了回饋家人的愛，縱使當時只得數千元底薪，她亦會給父母一半當家用，她說：「我係好樂觀嘅人，唔覺辛酸，賺到錢已經好開心，自己由入行到依家都咁慳，屋企人咁辛苦照顧我，大個女要用自己力量照顧佢哋。（試過經濟拮据？）我好量入為出，試過同朋友借衫、借化妝品度過入行頭幾年。」