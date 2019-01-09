終生寄託張衞健！蔡思貝：佢「入壇」度橋

藝人張衞健（Dicky）回巢無綫拍攝劇集《大帥哥》，觀眾感受到他「型到噴汁」的誠意，劇中演員亦被他感染開竅。劇中演其太太的蔡思貝覺得有幸合作很夢幻，令她眼界大開！她坦言拍感情戲很容易投入，對Dicky既尊敬又愛慕，更從他身上學到了「張衞健精神」。



誓言永不放棄



思貝坦言Dicky直接影響到她拍攝另一套重頭劇《鐵探》，令人感覺煥然一新：「佢放飯、消夜永遠都自己一個人匿喺佢個壇度劇本，連其他人嘅劇本都執埋，要所有位都度到最準確為止，付出無人能及，佢對演戲嘅執着真係好值得尊敬。睇到咁超班前輩嘅做嘢方式，咁嘅態度，自己永遠都會提醒自己，對我嘅演藝生涯係影響一世。即使將來覺得氣餒，或者想放棄某一場戲，都會用佢嘅工作態度，提醒自己唔好放棄。」



有心挑戰喜劇



在《大》劇的演出令人另眼相看，思貝坦言過去拍劇憑直覺，但在張衞健身邊「偷師」後，學會理智分析劇本。近日《大》播出她逼被困獄中的「大帥哥」迎娶自己，獨腳戲由連珠炮發到深情剖白，獲讚甚有Dicky的味道，對此她說：「喜劇睇落輕鬆，但要氹人笑比起氹人喊更加難，我冇拍過喜劇，亦冇信心做喜劇，但有機會都想挑戰吓。」



場地：Cocina 3 Tapas Restaurant ＆ Bar



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