【潮魅】Rita Ora同鞋王合作笑似發夢

意大利鞋履品牌Giuseppe Zanotti邀請了英國天后Rita Ora攜手合作全新鞋履系列《Giuseppe for Rita Ora》，品牌經典特色與Rita鮮明風格的完美結合，全新鞋款融合了街頭時尚、意大利精巧工藝以及女性的剛強硬朗，造型既有氣勢又誘惑迷人，難怪二人的合作轟動整個時尚界！



Rita說：「跟Giuseppe合作恍如做夢一樣，是一件樂事。任何創作都一樣，最重要是跟意念相同和幹勁十足的人合作。Giuseppe的想像力無邊無際，我們共同設計的鞋履，體現出自強、自愛，以及剛毅的精神。」而Giuseppe曾與多位知名藝人合作，如Lady Gaga、Ariana Grande、Rihanna、Beyoncé等等，一直對音樂充滿熱誠：「音樂一直是我設計理念的核心。音樂世界是掏之不盡的靈感泉源，而事實證明，別有一番性感與剛毅的Rita，是極具感染力的繆斯女神。」二人長久以來彼此欣賞，Rita Ora最近的英國巡迴演唱會穿上了品牌度身訂製的鞋履，而去年他們在紐約市碰面並着手新系列的設計，惺惺相惜之情，自此推上更高層次。



為慶祝此別注系列全球於一月推出，Giuseppe Zanotti與Rita Ora將於1月24日在美國比華利山的Saks Fifth Avenue舉辦發布會。