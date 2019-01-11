婚後孖老公住香港　周勵淇冇諗雪卵生B

藝人周勵淇（Niki）去年12月宣布已跟內地演員傅浤鳴完婚，傅浤鳴於2017年3月才離婚，6月即被拍得跟Niki相聚，因此有傳Niki是小三及奉子成婚。今日Niki左手戴上鑽戒，以白色斜肩裙出席護膚品牌活動，受訪期間對傳聞一一否認。問她會否在港補擺喜酒？Niki表示不會，因為不想大搞，故才選擇旅行結婚，而問到在哪結婚？她神秘地說：「海外，我想保持低調，由入行到依家都係，唔會特別去講，想有番私人空間。（係咪有咗？）冇，你睇我個肚。（傳你奉子成婚？）係大家揣測，我話畀大家知唔係。幾時有唔知，順其自然，但暫時唔會生住。（因為對方已經有個八歲仔？）唔關事，因為我想享受二人世界。」



講到今年39歲的Niki如果生B便是高齡產婦，她表示明白時間及年齡都是限制，但不會因為這些限制而急住生B。而談及會否雪卵時，她表示不需要，只要調理好身體。問到有關男方囝囝的問題時，Niki指不便透露太多，以免影響到小朋友，亦表示不介意擁有繼母身份。



強調並非第三者



Niki透露會以香港為基地居住，加上老公在港也有不少朋友，問老公改名結婚是否為免被起底？她否認：「唔係，其實改咗一段時間，因為公布結婚所以公布埋。」問到兩人拍拖多久時，Niki稱由拍拖到結婚只是一年內的事，她強調自己並非第三者。問有冇因為被指是第三者而不快？她表示：「唔多唔少都有，我拍拖唔會講，結咗婚先同大家分享。（老公有冇為你抱不平？）有，男人未必適應到，佢想幫我澄清，我叫佢唔使咁勞氣。（網友話你老公係渣男，你使唔使為佢抱不平？）好難控制，講都冇用。有好多唔好嘅聲音，呢個預咗，冇所謂。（婚前有冇為傳聞而擔心？）佢係結過婚、有小朋友，我好多朋友同家人都知，不過有啲朋友唔知就好surprise。我好低調，所以先唔擺酒，但之後會分批請朋友食飯。（咁快結婚了解清楚未？）快慢好難衡量，大家舒服就結婚。（老公邊方面吸引你？）我鍾意就得，大家夾囉，舒服就ok。」