去年吸食大麻被判刑　C Jamm涉夜店打人受查

現年25歲的韓國饒舌歌手C Jamm今日被爆上月9日在首爾梨泰院一間夜店內，與人發生爭執，並打傷20多歲的男子A某而被起訴，據指當日A某凌晨3點與4名同行友人正在飲酒，當時醉酒的CJamm走上台上跳舞，A某其後被CJamm打傷，要4星期才康復。



A某在訴狀上指，CJamm在台上跳舞時將水灑到台下，A某的一名友人叫CJamm不要灑水，CJamm便憤怒地打了對方的面部，而上前制止的A某亦被CJamm用拳頭揮向A某眼下部位及鼻之間的位置，導致A某鼻部骨折，眼下皮膚亦出現裂傷，要到醫院接受緊急治療，A某亦在訴狀中要求法官重罰。



而CJamm的代表律師就向韓媒指CJamm上月於首爾梨泰院的夜店內被近5人圍毆，當時有人上前挑釁，而CJamm就被眾人施暴，包括被勒頸及打面，律師指CJamm在被毆打後去了醫院接受治療，並要兩星期才能康復，他又指現時案件正在調查中，正收集證據，之後會採取法律行動向施暴者追究，又指CJamm在發生爭執後曾提議為受傷的人支付醫藥費來解決事件，但對方卻拒絕，更向他要求數千萬韓圜的協議金，他們認為不能夠容忍，只好遁法律途徑解決。



CJamm曾於去年5月因涉嫌吸食大麻被揭發而被拘留調查，去年8月被判入獄1年6個月，緩刑2年，今年2月他曾透過Instagram表示：「今年會出3張專輯，如果唔駛去監獄嘅話。」