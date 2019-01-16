萬事俱備只欠老公　佘詩曼練熟點做好老婆

藝人佘詩曼（阿佘）着到紅噹噹到銅鑼灣時代廣場出席新年活動，明艷照人。講到農曆新年將至，她表示可能要在劇組過年：「依家喺橫店拍緊劇，不過放兩日我都返唔切嚟，希望可以放三日，放年三十晚、年初一至初二。」她透露現正拍攝民初劇《鬢邊不是海棠紅》，今次不再演奸角，而是做好老婆。問她可是練習學做好老婆？她笑言：「都實習咗好多次。（駕輕就熟？）唔係㗎，每次有新嘅角色都係挑戰。」



工作家庭難以取捨



問現實中可有信心做人老婆？阿佘嘆氣謂：「要試吓先知，應該OK，拍咗咁多年，應該從中吸取咗啲經驗。（覺得最難係咩？）時間，要取捨工作定家庭。（兩邊兼顧？）希望另一半係咁，唔好叫我揀做嘢定屋企，好難揀。」問現時姻緣如何？她笑言：「有㗎喇今年！應該。（有聲氣？）希望在明天嘛！（有冇人追？）等愛情來的時候。（豬年想有姻緣定財運多啲？）咩都要！隨緣啦。」



熱播劇帶摯大豐收



講到大熱劇集《延嬉攻略》成績驕人，問她可是大豐收？她坦言：「係呀，好感恩。（咁你今年利是咪要加碼？）希望年初一見到你哋啦，哈哈。（進帳咗幾多位數字？）唔好講喇，開心嘅。」問阿佘今年封給媽媽的利是會否很大封？她就透露其實與媽咪有聯名戶口。問是否由媽媽負責理財？她即笑言：「佢唔識理財，淨係識散財！佢依家係享福階段，之前佢搵我使，依家我搵佢使。」