選韓團扮後生！36歲黃智雯同鮮肉堆冇代溝

去年成為新加坡與馬來西亞雙料視后嘅黃智雯（Mandy），唔單止有演技，仲練得一身好「舞功」，認真厲害！早前佢仲去到韓國拍攝跳舞真人騷《一個因去跳舞》，以「超齡」姿態體驗女團特訓生活，節目播出後大受歡迎，Mandy呢日就喺網上同大家分享當中嘅辛酸事，真係一啲都唔容易！



片中，Mandy話自己去韓國前一句韓文都唔識，身旁嘅趙希洛就叫Mandy講幾句嚟聽，見到佢都講得幾流利，不過只限3句，之間就亂咁嚟，都唔知講咩。佢仲話嚟緊播出嘅內容就會會混入堆小鮮肉中，年齡平均13至18歲，嘩！好細個喎！現時36歲嘅Mandy仲大爆呢班小鮮肉一開始估佢20歲，不過佢死口唔認，仲話自己只得15歲，令大家相當驚訝！雖然Mandy年紀上同佢哋有啲距離，但佢話大家一啲代溝都冇，仲打成一片，相處得好開心！



另外，Mandy仲分享咗辛酸事：「拍攝MV時要喺戶外拍，要除咗啲厚褸同暖包，真係凍到不得了！再加上生病後，每次想用energy跳就會不停咳，好辛苦！好想返香港見屋企人同朋友。」但佢都冇放棄繼續撐落去。網民聽見後都話心痛，而呢個辛苦經歷亦成為Mandy一個難忘嘅回憶，佢仲話嚟緊會以真素顏零化妝出鏡，大家都話好欣賞Mandy嘅堅持同認真，絕對會支持佢呢個節目添！



網民有話兒：

TICCXX BWWXl：Mandy好嘢！

PCHISDXX GIAAX：20歲，又好似太誇張。

RISAXX NIXX：好欣賞Mandy嘅堅持，一定睇。

JASNNCX KXX：喺韓國做女團真係一啲都唔容易。



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