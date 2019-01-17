蔡卓妍呻拍情慾戲受罪：硬到冇感覺

藝人蔡卓妍（阿Sa）主演英皇新片《非分熟女》近日宣布將「衝擊」荷蘭亞洲電影節，靚女演技備受肯定。戲中阿Sa扮演與丈夫性生活不協調至婚姻破裂的中女，碰上「廚師」吳慷仁引發激情，從而衝破心理障礙。阿Sa對拍檔吳心慷仁讚口不絕：「我遇過有啲拍檔只係嚟開工同搵錢，但佢係想拍好部戲，加咗好多心機落個角色，我好尊重佢。」二人的情慾戲「發生」在廚房。問到因合作而初相識的他們有否感到尷尬？阿Sa坦言：「場戲接近中尾段先拍。成套戲拍咗1個月，我放得1日假，但都攞埋嚟幫呢場戲試位。廚房環境好逼，好臭，我要瞓喺鐵櫃面（演戲），工作人員幫我重要部位黐晒膠紙，硬繃繃，相信佢摸我都冇感覺，大家零尷尬，因為都只係想盡快完成拍攝，唔想再受罪！」



叫男友買飛睇



原來當初接觸《非》片劇本，剛巧是阿Sa拍竣《雛妓》，她坦承一度推掉：「唔想咁近又再演類似嘅片種，加上當初導演要求有裸露鏡頭，中國人嘅世界，我始終衝破唔到，導演就用咗好長時間再去修改劇本。」如今「製成品」雖沒有赤身露體，但意識大膽，問到她會否夠膽讓男友石恆聰入場觀看，她大方回道：「佢睇好多戲㗎，點解唔敢？（叫佢去首映？）咁又唔得，太多記者，佢自己買飛睇啦。」提到阿Sa於訪問中表現得相當從容，是否受另一半影響，她放閃謂：「係㗎，我哋來自兩個好唔同嘅世界，而呢行刺激，我需要一個安穩嘅空間，佢真係畀到我。」



有望再角逐影后



談到今次演出受關注，有可能入圍角逐金像獎影后，阿Sa卻謙稱：「得唔得獎隨緣啦，咁我梗係想喺自己成長嘅地方獲得肯定嘅。（攞獎就宣布結婚？）唔會啦，講到咁遠嘅？不過我細個嘅時候，身邊嘅同輩志願係選港姐，我3歲就好有表演欲，志願係做香港嘅好演員！」



拍完《雛妓》陷低潮



原來拍完《雛妓》後，她曾一度陷入低潮：「當時好多人都好似接受唔到我突然接演呢類角色，幾難聽嘅說話都聽過，當時我好介意人哋嘅說話，好彩我自我復原能力唔錯，加上人生累積嘅經驗，我已經唔會再介意人哋嘅蜚短流長嘞！（繼續拍多啲好戲？）依家聲帶有事，都唔知幾時好番，專心拍戲都唔錯。」



髮型：Jove Shek@La Môd Salon

化妝：Yannes Lee@Ndnco.co

服裝：top: Adeam, pants: Monse, shoes: Giuseppe Zannoti, styled by Derek Ho

場地：英皇駿景酒店



