歌影視玩晒！張衞健有「表哥」張國榮撐入行

張衞健（Dicky）事隔20年，重返無綫拍《大帥哥》叫好又叫座，大結局後大家失落同時，要開始對Dicky的作品回味一番，以作補償！



張國榮表弟？



53歲的Dicky，1984年參加無綫及華星唱片合辦的《第3屆新秀歌唱大賽》奪得金獎，參賽期間，他被爆是張國榮的表弟，查實二人根本沒有親戚關係，只是Dicky有張國榮的電話，表示很喜歡這位偶像，而張國榮亦好想幫這位後生仔，故將錯就錯應他是表弟，並帶他到酒郎唱歌賺錢賺人氣，直至Dicky當選，才順利進入娛樂圈！音樂作品，則要數最經典的動畫主題曲《足球小將》，至今不少人啷啷上口，其餘金曲更有1992年的《真真假假》和2003年的《身體健康》！



金句升級



Dicky入行34年，叫好的角色不少，其中在96年的《西遊記》，他演「孫悟空」令他大紅大紫，為人熟識的金句「型到跌！渣！」更於最近的《大帥哥》翻用，將之Update為「型到噴汁！」，金句都可以Update，甚有誠意！



化表作除《西遊記》「孫悟空」一角外，還有1999年亞視與內地合拍、楊紹鴻監製的亞視劇《少年英雄方世玉》中「方世玉」一角，當年此劇更為弱台亞視爭回不少收視，可謂吐氣揚眉！到2001年無綫和台灣合作、王晶監製的無綫劇《小寶與康熙》「韋小寶」一角，亦很受歡迎。直至最近的《大帥哥》「狄奇」一角，其「張衞健式」的趣怪及口齒仱俐演繹，再度風靡觀眾！電影方面，較為人熟悉的有《超級學校霸王》的余鐵雄、《黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣》的哨牙蘇及《正牌韋小寶之奉旨溝女》的阿超，其爆笑的演出，為人津津樂道！





細訴張衛健金句



1.誰大誰惡誰正確！



2.呢一秒唔放棄，下一秒就會有希望！



3.強大，唔係你能夠征服幾多，係你可以承受幾多！



4.每個人，每件事，都逃唔過時間嘅考驗。時間唔會包庇壞人，真壞人唔可怕，可怕嘅係假好人。！



5.我係！如來佛祖玉皇大帝觀音菩薩指定取西經特派使者花果山水簾洞美猴王齊天大聖孫悟空！型到跌！渣！



6.涼風有信，秋月無邊。虧我思嬌嘅情緒，好比度日如年。我雖則唔係玉樹臨風，瀟灑倜儻，但我有廣闊嘅胸襟加強勁嘅臂彎。