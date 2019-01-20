《異能仨》北美開畫票房不敵導演前作

由禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）執導的新片《異能仨》（Glass）上周五於北美開畫，雖然口碑差但票房成績理想！開畫四日預計票房將高達3.7億港元，成為本周北美開畫票房冠軍之餘亦成為馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）假期史上最高開畫票房電影第3位。



不過《異》的開畫票房未能刷新禮切最佳票房紀錄，目前為止，仍是2002年上映由米路吉遜（Mel Gibson）主演的《驚兆》（Signs）開畫票房成績最好，當年影片開畫票房高達4.7億港元。最終影片累積票房高達18億港元，成為禮切12部作品之中票房最高之一。



除了《異》之外，同樣上周五開畫的仲有黑人諧星Kevin Hart新作《The Upside》，影片以1.32億港元開畫票房排第2位。該片是重拍2012年法國賣座片《閃亮人生》（Intouchables）。此外，《貝拉400哩的約定》（A Dog's Way Home）亦於上周五開畫，結果開畫票房成績理想排本周票房第5位。