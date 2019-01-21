吸金力強　賴冠霖回歸帶挈Cube股價勁升

韓國性感女歌手泫雅與男友E'Dawn去年8月懶理Cube事務所反對，高調認拍拖，Cube其後宣布怒炒二人，事務所的股價亦跟隨急跌，股價於去年10月30日跌至1,850韓圜，不過10月30日之後，隨着KTB投資證券公司指出泫雅只佔公司的營業額並不超過10%，考慮到其他藝人亦有一定吸金能力，Cube的股價亦開始回升。



而限定男團Wanna One的17歲台灣成員賴冠霖，於組合合約結束後，已於本月初開始重返Cube事務所，並開始在內地的發展大計，於本月8日出發往北京，短短一星期已感受到他在內地的強勁人氣，微博開通一日，粉絲便突破100萬。而市場一直睇好Cube在賴冠霖回歸後股價會上升，Cube的股價於今年第一個開市日（2日）以3,295韓圜造好，15日股價升至4,080韓圜，比前一日的收市價上升17.75%，之後一直保持在4,000韓圜之上，本月18日更升至4,485韓圜的52周新高，並於21日早上9點12分升至4,585韓圜。



賴冠霖完成月底的解散騷後，下月將到內地正式投入電視劇《初戀那件小事》的拍攝，今年亦會在內地有音樂及影視作品，更會舉行巡迴見面會，之後便會為以新人男團身份出道作準備，早前有消息指Cube的新男團會於今年第3或第4季推出，預計Cube的股價亦會有排升！



另外，賴冠霖最近都有透過微博及Instagram跟粉絲公開近況，昨、今兩日就上載在首爾江南區廳的咖啡店拍的近照，又公開Wanna One隊友黃旼炫為他拍的長腿照。