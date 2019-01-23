打到飛起！陳山聰同姚子羚續前緣

藝人陳山聰、姚子羚、唐詩詠等開拍無綫新劇《唐人街》，此劇背景乃六十年代，之後會到泰國拍攝外景，台前幕後均為《城寨英雄》和《同盟》班底，而眾兄弟姊妹如陳展鵬、伍允龍與王君馨等一同跟郭師傅練功，未正式開工已經打到飛起。山聰今次與子羚仍然是一對，二人已開工，更於社交網晒合照，山聰留言：「今次雙K回到60年代泰國，能否開花結果仲係未知知數，但肯定擦出更大嘅火花，連棘（山聰飾）、金福妹（子羚飾）一切準備就緒。」山聰受訪時指劇中主要打詠春加泰拳，難怪早前跟盧惠光學泰拳。而子羚練功都打到瘀晒，她謂：「今次我會用兵器，所以同之前《同盟》打的好大分別，我係峨眉派，用嘅兵器係峨眉刺。」



至於首次拍打戲的詩詠，表示今次主要打的是八卦掌，她謂：「我哋練功時郭師傅都就住我，但係好辛苦，因為自己從未試過打，佢哋都拍過一、兩套，但我未拍過打，要從頭學起，不過辛苦得嚟都幾有趣，練時發現自己隻腳唔夠力，好多位要留意。」問有否受傷？她謂：「撞倒在所難免，之前有做Gym就好啲，但打起嚟都唔夠力，仲要努力練習。」君馨指今次自己打八極拳，稱最近練功練到攰死。



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