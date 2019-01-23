情迷四眼男？Aka拒談吳業坤：應向前看

組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）推出首支單飛歌曲《你在聽嗎？》，日前Super Girls出席音樂活動表演，Aka獲打頭陣先獻唱新歌，她直言出場前非常緊張︰「因為第一次唱呢首歌嘅live，得自己一個，加上呢首歌唔易唱。」Aka唱完新歌後，再與其他成員合體獻唱，她笑言本來準備另一套衫去唱這首比較淒美的新歌，但因不夠時間換衫，之後又要唱跳組合的快歌，結果穿了組合的打歌服來表演。她笑言︰「其他成員都笑我做咩唔換衫，不過真係唔夠時間。」提到首次唱新歌的表現，她坦言非常滿意︰「當然仲可以唱得好啲，始終第一次唱，但現場音響好好，令我由緊張變到去享受呢個舞台，現場反應都唔錯，我都好開心。」



另外，不少網友看了Aka的MV後，看到MV男主角是「四眼男」，就聯想起是其緋聞男友吳業坤，更指Aka對「四眼男」情有獨鍾，對此Aka表示︰「其實MV嘅男主角係我表弟，係我最親嘅親人之一，大家平時都好close，不過佢細我好多，所以導演就叫佢戴副眼鏡試吓，可以望落成熟啲，所以係冇其他意思。其實呢啲緋聞都差唔多係5年前啦！大家應該向前看。」