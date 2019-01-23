呂慧儀為「龔燁」驚喜慶生　畀「小三」搶鏡

藝人張景淳喺劇集《愛．回家之開心速遞》飾演「龔燁」而深入民心，今日係佢38歲生日，一班《愛回家》嘅劇組成員好有心為佢慶祝，送咗個蛋糕畀佢，大家仲齊齊開心合照。見到劇中飾演「熊若水」、同「龔燁」係歡喜冤家嘅呂慧儀，突然拎住個蛋糕現身大唱生日歌，景淳一臉驚訝，估唔到大家畀呢個驚喜佢。而同張景淳係「龔水CP」嘅呂慧儀竟然冇向壽星仔獻吻，反而湯盈盈主動送肉嘴搶Fo，場面搞笑！張景淳留言話：「多謝大家的祝福，多謝開心速遞的幕前幕後創作製作團隊帶給我的一切。多謝給我珍重的所有人。」佢仲多謝呂慧儀同單立文嘅蛋糕同生日飯，真係好有愛呀！



呻窮盼多啲劇拍



張景淳接受東網訪問時直言很驚喜：「當時睇緊劇本，聽到呂慧儀唱生日歌，冇諗過係唱畀我聽。」講到生日願望，他表示：「最緊要係身體健康，多啲劇拍。」更笑言依家唔夠錢使：「一日只可以食兩餐，唔敢加錢飲凍飲，希望今年多啲工作啦！」



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