余文樂男神變車神　胡杏兒性感凸肚現身

男神余文樂是圈中出名愛車之人，昨日以代言人身份到澳門新濠影滙，出席全球首個以超級電動車為主題的大型室內特技匯演《狂電派》首演禮，全場High爆！因太愛車的他不惜撇低兒子現身，笑言變苦戀，同樣愛車的佘詩曼想玩賽車，胡杏兒則性感凸肚現身。



余文樂（阿樂）、佘詩曼、賽車手陸漢洋與太太苟芸慧、周秀娜、胡杏兒、錢小豪與兒子龐景峰等愛車之人，昨日齊集澳門現身新濠影滙《狂電派》開幕首演禮。阿樂以西裝配牛仔褲型男造型現身，但透露不會飛車顯身手：「太危險喇！我又冇時間綵排，呢個演出係需要好多時間去排練。（仔細老婆嫩要錫身？）唔關事，始終呢啲騷有危險，加上今日首演好重要，需要好Top嘅特技人先做得到。」



首個瘋狂飆車匯演！一觸即發！



阿樂又指媽咪有前來欣賞，但太太因湊仔未有同行。早前上載替兒子沖涼照的他坦言很掛念兒子：「佢依家開始百厭，老婆都湊到好攰，所以要同佢放電，夜晚唔會咁曳。（唔捨得離開囝囝去開工？）依家成日同個仔Face time，好痛苦好似苦戀咁，盡量揀啲戲唔出埠拍。」開騷期間，阿樂上台時被兩名外籍演員大整蠱，對他又攬又錫兼托埋大腳，其中一名演員更搞笑想索吻，隨即被阿樂封嘴！至於眾藝人對特技飛車看得入神，不時尖叫，氣氛熱烈。



至於藝人胡杏兒以超Deep V造型出席首演禮，見她明顯發福且腹部微隆，疑似再度懷孕！對此她笑笑口說：「吓？係咩？ 我不嬲都幾澎湃，少騷出嚟啫！」問到年屆39歲，已有一子的她可會想追多個女？她恨出口說：「都有㗎，快㗎喇！始終年紀大，如果有嘅話畀大家聽啦！我都努力咗好耐，想生豬BB，我屬羊、老公屬牛，囝囝就屬雞，好似個農場咁。」



對於成為全場最狂野性感，杏兒稱只是配合主題，但老公不知情！問到囝囝見其上圍澎湃可有「手多多」，她笑說：「斷咗人奶好耐啦！佢食緊奶粉，但未試過喺阿仔面前着到咁性感。」



佘詩曼讚震撼：緊張刺激！



完騷後，眾星對演出都讚口不絕，首次看完整個演出的阿樂揚言比想像中更多元化，飛車外還有很多高難度表演，燈光與音響各方面都配合很好，最難忘是飛車上高牆一幕，問到會否心郁郁想飛車？他笑說：「唔會！之前綵排試過，但喺咁細嘅場地飛車真係好難。」而阿佘亦大讚表演很有力量及震撼，印象最深刻是火燒保時捷飄移一幕，緊張又刺激！問到可有興趣挑戰飛車？玩過一次飄移的她笑說：「冇佢哋咁叻，同埋佢哋練咗好耐！」



閃爆阿佘：鍾意速度感



佘詩曼（阿佘）以閃爆連身裙配以白色長靴，一身女車手造型行紅地氈，襯絕《狂電派》有「閃電發光」的意思！駕車技術以「辣」見稱的她讚揚表演者的亡命演出非常專業，問到曾因揸得太快遇意外，她尷尬笑說：「OK啦！我鍾意揸車嘅速度感，但香港有好多『影快相』，所以都唔敢咁快。（試過被扣分？）試過一次。」又自爆幾年前獲錢嘉樂邀玩賽車，但講電話時被佘媽偷聽：「媽咪唔准我玩！其實我都好想試吓，又怕自己太盡力會好危險。」



工作方面，問到有機會憑參演的電影《棟篤特工》入圍金像獎角逐影后，阿佘坦言若能入圍已好開心。對於曾合作《延禧攻略》的吳謹言被評「戲屎」？她即撐對方：「點解咁講呀？佢係好努力嘅演員，佢始終仲幼嫩，畀時間同空間佢，始終演戲係需要經驗累積。」



錢小豪父子檔取經 苟芸慧唔畀車手老公較飛



藝人苟芸慧與老公陸漢洋拍拖到新濠影滙欣賞《狂電派》開幕首演禮，兩夫妻以「紅黑配」恩愛放閃。獲讚襯到絕，苟芸慧冧滋滋說：「老公搵嘅！」在旁的陸漢洋則說：「呢件紅色恤衫10幾年冇着喇！擺咗喺倉搵咗好耐，過年就襯吓。」但她笑言少以情侶裝打扮示人：「今日老公話事囉，難得老公陪我嚟睇靚仔飛車。」陸漢洋表示曾在美國拉斯維加斯看過很多同類型表演：「今次幾特別，喺一個咁窄嘅地方做表演，特技人啲動作要好準繩，所以都好期待！我就冇諗過喺呢方面發展。」苟芸慧即說：「佢想我都唔畀！太危險！ 每次佢去賽車我都會比較擔心，祈禱希望佢平安返嚟。」



而錢小豪與兒子龐景峰以「父子檔」捧場，小豪透露兩父子將合作拍殭屍片演兩師徒。講到來看《狂電派》，他指稱兒子很少飛車經驗，反而另一兒子愛飛車，而錢家班都有搞特技飛車，故專程來取經，將來有機會便放入香港電影。



亡命挑戰極限 車神都被電暈



《狂電派》動用超過150位來自全球的頂級特技演員、創作、設計、技術等精英，配合最先進的電能技術，運用度身訂製的各種性能車及電單車躍動飛馳，於電光火石下近距離在觀眾眼前呈現一幕又一幕飆車絕技！



最經典的一幕， 由曾創下兩項健力士世界紀錄的特技奇才The Kangaroo Kid獻技，在特製的越野車上創作多個突破技術限制的超難度表演，挑戰觀眾的感官極限。特技演員要在一個面積小於奧林匹克游泳池、僅為900平方米的場地亡命表演，必須時刻保持警覺，並要完全駕馭超級電能車的性能。



匯演其他重點環節還包括「火燒保時捷」亡命飄移，以及電單車與四驅車由四層樓、約12米高空以65度角高速俯衝再急煞的特技表演。匯演以複翼飛機作結，由七位「天際舞士」於高空在機翼翻騰舞動，場面絢麗。