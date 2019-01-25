白血病逝世13年　本田美奈子抗病福山曾送鼓勵

與中山美穂、南野陽子同期出道，橫跨80及90年代的日本當紅女歌手本田美奈子，2005年因急性骨髓性白血病早逝，終年38歲。由於發現病情到鬥病只是短短一年便撒手塵寰，令不少粉絲大感悲痛，至今仍無法忘記她。昨晚播映的坂上忍主持的節目，就回顧本田美奈子的鬥病經過。



坂上忍訪問了美奈子的母親及好友演歌手歌手坂本冬美等，憶述美奈子鬥病經歷。美奈子於2005年診斷出患急性骨髓性白血病入院，經過三次化療，但因缺乏骨髓，移植出現輪候問題未能做手術，只好選擇另一方法臍帶血移植，她兩度接受手術，試用美國製造的新特效藥，病況一度好轉出院回家休養，出院時為感謝照顧她的護士即場唱出《Amazing Grace》，讓護士感動落淚。其後，因美奈子的染色體再次出現異常，於11月再度入院，最終於2005年11月6日不敵病魔離世。



節目公開多張美奈子鬥病期間的照片，當中有服食抗癌藥後甩頭髮，到離世前剃光頭等照片，還有她親手寫的鬥病日記，披露在無菌室治療的生活等，坂上忍讀出日記時亦忍不住落淚。節目同時公開美奈子生前是福山雅治的粉絲，入院3個月於2005年4月，剛好是美奈子出道20周年紀念，美奈子收到一盒錄影帶，原來是福山在演唱會上彈奏井上鑑創作的一首歌，激勵與病魔抗鬥的美奈子，該歌曲未有填詞，福山希望美奈子康復後親自填上，美奈子邊看邊感動落淚。不過最終美奈子未能完成填詞便離世，後來由福山等人完成歌曲《wish》向她作出悼念。而美奈子死後，引起不少人關注捐骨髓問題，13年間日本人捐骨髓的人數增加兩倍。