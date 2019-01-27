力撐廣東歌！鍾柔美姜嘉琳成歌唱比賽雙冠軍

由「紅人堂體育及娛樂集團」籌辦首屆「登堂入室歌唱比賽」，昨晚假九展舉行總決賽，今次大會宗旨力撐廣東歌，推動一個屬於香港地道文化的歌唱比賽。入圍總決賽的11女5男出盡渾身解數鬥唱功及聲色藝表現，由三代殿堂級音樂人擔任大會評判包括：林慕德、周啟生、張家誠，還有業餘作曲家兼監製李煥明博士選出金、銀、銅三大獎及最佳組合獎等。



各參賽者鬥得難分難解，大會評判經過10分鐘商討，最終由紅人堂體育及娛樂集團行政總裁翁燦燐（Allen）公布誕生雙冠軍金獎，由最年輕參賽者年僅12歲的鍾柔美（Yumi）與21歲曾參選美國華裔小姐的姜嘉琳（Christie）平分金獎，兩人都感到很驚喜。至於亞軍銀獎為現年40歲的許兆銘，季軍則是27歲吳穎儀，最佳組合獎由內地的組合「加一」勝出，為樂壇發掘生力軍。



大會評判都大讚年僅12歲的Yumi，認為她前途無可限量，而另一金獎得主Christie則勝在歌聲甜美，周啟生說：「唱歌最重要從心而唱，能夠感動別人，比唱功更重要。」林慕德則認為很多參賽者只認「卡拉OK」做師傅，所唱歌曲都機械式卻不存在感情，所以今次歌唱比賽主力推動廣東歌，令他有驚喜。張家誠就讚Yumi的演繹很吸引，年紀小小已有很大舞台魅力，而Christie外表與歌藝都好甜，所以奪金獎亦十分合理。



至於兩位金獎得主均表現開心，熱愛唱歌的Yumi希望未來有機會加入樂壇。至於目前在紐約大學修讀音樂劇4年級，又曾選華裔小姐的Christie，獲不少粉絲在場支持，她笑指是家人拉隊來捧場，今次返港參加歌唱比賽主要想爭取經驗，亦希望未來可在香港樂壇發展。



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