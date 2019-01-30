東方日報C1：沈卓盈進駐男友億元豪宅等嫁

藝人沈卓盈與從事內衣生意的富貴男友Calvin拍拖三年感情穩定，有對方做後台的她鋪定路等入門，為免再拋頭露面更索性離開工作16年的無綫，還學定做幸福人妻，日前往接男友收工後，連人帶車進駐男方位於何文田京士柏山的億元豪宅。



現年34歲的沈卓盈早年與陳凱琳、譚凱琪與龔嘉欣組成「少婦聯盟」，除了龔嘉欣感情未有着落外，陳凱琳已成「嘉」立室兼榮升媽咪級，譚凱琪亦早已被「私有化」，近日更透露與拍拖七年的男友莊日宇隨時閃婚！至於沈卓盈同樣唔輸蝕，入行多年的她緋聞雖不多，但男友個個非富則貴，包括飛機師Simon、曾與楊秀惠拍拖的金融才俊麥偉汶，近年則與家族經營內衣褲生意的Calvin拍拖。



深得男方家長歡心



自與居於京士柏山億元豪宅的富二代男友Calvin相戀三年以來，兩人極為甜蜜，她還深得男方家長歡心，去年發表恨嫁宣言指已等足10年，又表示與男友有共識向結婚出發。為了配合男家的低調作風，她近年已謝絕性感，有富貴男友力撐下更決心與無綫「斬纜」，結束16年賓主關係，鋪定路入門等做豬年新娘。



超市掃貨二人世界



回復自由身的沈卓盈近日預演其「賢妻」生活，不時管接管送為未來老公做司機，日前便於銅鑼灣工作後，急急腳往取車，再直駛男友於附近工作的大廈。泊車後，她直往男友的辦公室等對方收工，期間Calvin曾落樓往她的座駕取物件後再折返上樓。約半小時後，沈卓盈施施然上車，並坐於乘客位，男友則顯得極為避忌，相隔數分鐘後才步出，並急急腳跳上司機位駕車離開，再到附近油站入油。等入油時，她曾落車前往該處超市，極速購下大袋戰利品上車，早已進駐男友億元豪宅的她，由Calvin接載下雙雙返回愛巢二人世界。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/

