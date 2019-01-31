被噴胡椒噴霧！楊明蔡思貝體驗催淚彈

藝人楊明與蔡思貝穿上警察服裝為無綫的電視電影《警察故事》拍外景，兩人談到早前嘗試胡椒噴霧的滋味，印象難忘，楊明說：「開拍之前知道有呢幕，因為每個受訓嘅PTU都要親身去體驗胡椒噴霧，我同思貝都想去試，監製都好支持，後來阿Sir叫我哋三思，因為好辛苦，唔係普通人頂得到，但我哋好想親身去感受警察嘅辛酸。」楊明稱自己比較好，因為當時只噴了在他的額頭，但已感到「乸」眼，似有很多支辣椒油倒在臉上，非常辛苦。至於思貝的情況，楊明以「得罪人」來形容，思貝說：「我撞正認識嘅阿Sir幫我噴，佢係神槍手，噴得好正，射正喺我對眼，噴完我哋仲要睇大字報，讀出上面嘅字先可以去洗眼，我用盡力先可以睜大眼，覺得好麻痺，而且呼吸困難，就好似畀人套咗個金剛圈咁，啲師兄師姊話過三十分鐘就冇事，不過我到第二日仲係眼腫同眼紅，我都有如常拍攝，但就要滴眼藥水。」



楊明透露稍後還要入催淚彈房作體驗，聽聞比胡椒噴霧更辛苦，問到拍完會否覺得自己似警察？他坦言：「之前拍《機場特警》已經好有Feel，因為都做到好足，今次就更加覺得有警察Feel。」而下月6日生日的蔡思貝開心表示生日當天休息，會跟家人一起過及拜年。



