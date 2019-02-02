【娛子醬】晶女郎樣靚身材正　梗有個你Like！

王晶開拍電視劇《荷里活有個大老千》起用愛女王子涵擔任女主角之一，為這位「身份特殊」的「晶女郎」製造機會。雖然暫未知子涵日後星運如何，但回顧以往王晶捧人確實有一手，部分「晶女郎」曾於圈中紅極一時，至今仍為人津津樂道，而「晶女郎」這個用詞更於內地百度搜尋榜佔上一席位！



舒淇



當年拍了「四級寫真」的舒淇獲王晶發掘，由台灣來港發展。當時連廣東話也不懂的她，獲王晶慧眼識英雄，開拍電影《玉蒲團之玉女心經》等讓舒淇擔正，片中雖不乏性感鏡頭，但卻成功為她殺出一條血路。加上舒淇本身的努力，最終成功轉型成影后級紅星，且「把曾經脫掉的衣服一件又一件的穿上」，改寫他人對舒淇已落下的印象！



邱淑貞



1987年邱淑貞退選港姐後，即獲王晶開戲力捧，期間為她度身訂造的電影包括《赤裸羔羊》及《賭神2》等等，令邱淑貞竄紅影圈，更屢獲金像獎提名，其性感火辣演出更於男影迷們心目中留下深刻印象，堪稱完美化身。邱淑貞於1999年結婚淡出幕前，不過相信至今仍是不少粉絲的女神，相信亦是成功的「晶女郎」。



關秀媚



與邱淑貞同屆港姐出身的關秀媚，可算是第一代「晶女郎」。接拍《精裝追女仔》、《龍在江湖》及《龍在邊緣》等作品，為她奠定知名度。而1999年演出三級片《強姦終極篇之最後羔羊》則有大膽演出，期間與「恩師」王晶傳足7年緋聞，到約十多年前淡出樂圈，目前仍是未婚的她與男友李尚文感情穩定，生活愜意，早前被拍得素顏現身，被網民大讚保養得宜。



吳雪雯



1987年以模特兒身份入行的吳雪雯，當年夥拍邱淑貞演出王晶監製三級片《香港奇案之強姦》，更有露點演出。曾擁知名度的她卻一直未能攀上一線之位，結果選擇於1997年退出娛樂圈，後來更與拍拖多年、從事印刷生意的男友楊宗耀結婚，婚後育有一子一女，年屆50的她悉心照顧家庭，近日被拍得到街市買餸，容貌依舊。



文凱玲



文凱玲於2010年參選港姐，落敗後憑33D上圍及42吋長腿獲王晶青睞，先後參演《鴨王2》，《唐伯虎衝上雲霄》及《賭城風雲II》擔演要角，她於《鴨》片更與男角何浩文有多場埋身肉搏戲，相當吸睛！去年她更首次接拍電視劇，於《賭城群英會》與前輩謝賢及佘詩曼等大演對手戲，而王晶將當年「影壇公主」陳寶珠的形象，改寫投放到熱播中《荷里活有個大老千》其中一個角色之內，而負責擔演此角的，正是文凱玲。



孟瑤



王晶染指內地市場後，不時在內地「揀蟀」。年前他力捧出生於山西的八十後女生孟瑤上位，翻拍電影《七擒七縱七色狼》，並讓她擔任女主角，結果被大肆報道！及後王晶再開拍《我老婆是賭聖》，惹來孟瑤露點疑雲，令這位原本寂寂無名的藝人「突圍而出」。2008年，孟瑤與內地內衣品牌總裁周磊結婚，婚後誕下一子，過養尊處優的闊太生活，不時於社交網上載照片，與紛絲分享自己的一舉一動。



胡然



胡然出道至今拍過不少劇集及電影，但最廣為人熟悉的便是2015年於王晶電影《賭城風雲2》內的性感演出。戲中扮演女殺手的她除身手了得外，更狂晒其34E的火辣身段，成為一時熱話。值得注意的是，同門師姐童菲於《賭城風雲》內扮演周潤發女兒，原本續集都由她孭飛，不過此時童菲卻要求與王晶提前解約，才令胡然「冷手執個熱煎堆」，不過肯搏肯露的她成功彈出，亦不無道理！



雲千千



23歲的雲千千被王晶冠以「最年輕晶女郎」之名，更曾是內地中央戲劇學院校花。與以往的「晶女郎」一樣，雲千千身材玲瓏浮凸，且早於14歲時她已參與內地劇《仙劍奇俠傳三》的演出，演齡不短。去年她被拍得與王晶等飯聚，一度被盛傳為「王晶私生女」。不過王晶卻沒有因此「避嫌」，不單安排她於《唐伯虎點秋香 2019》內擔演女主角外，更安排她夥拍甄子丹及陳喬恩等拍攝電影（大師兄》，星途開始順利。