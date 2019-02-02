C君求婚成功　黃天頤冧爆嗌願意

現年35歲、組合農夫成員C君宣布求婚成功，佢喺IG晒出拖住未婚妻黃天頤隻手嘅相，目測鑽戒有兩卡咁大粒，C君留言：「年紀漸長，很多朋友都有『she says yes』的po文，今日，到我了，she said yes。謝謝，新年快樂。#共你熱戀可抵擋冰天雪地#全世界講一次恭喜」而黃天頤就留言：「我們其實相識了很久，同笑的時刻有很多，同哭還好像是頭一次，幸好都是快樂窩心的眼淚。一句願意，以後同哭同笑。」



原來C君今次仲好有誠意，着晒西裝，仲呃黃天頤話早起去睇NBA，黃天頤留言話：「雖然我完全聽唔到求婚主題曲《無得比》，但睇到你口震震同我講很久前你已經覺得呢段關係可以圓滿，呢個畫面先係真正嘅無得比。」



前一晚失眠



C君接受東網訪問時，佢表示今日求婚係有特別意思：「今日係我哋拍拖周年日子，我哋都拍咗四年拖，其實今次求婚都籌備咗一段日子，我尋晚仲失眠，今朝又好早起身，女友都有啲懷疑，我就不停講大話，話今朝要睇NBA賽果，最開心係佢十幾年朋友都好幫手，個個都匿埋晒，等我成功求婚都出嚟開香檳，好似一個朋友新年聚會咁。」



佢又話今次求婚係佢自己一手包辦，包括請女友嘅朋友出席，仲要布置求婚現場，還有鮮花及求婚戒指等。講到鑽戒粒鑽石好大粒，佢話：「都成十幾萬，對我嚟講係好貴，對其他人嚟講係碎紙。（再買結婚戒指？）會呀，我都諗點解唔可以一次過呢？（有冇下跪？）梗係有啦，我仲喊先過女友，原來要向人表白，原來唔係咁容易，我喊完佢先再喊。（係咪求婚一次就成功？）今次算係第一次正式求婚。」問到突然求婚，是否「雙喜臨門」？佢話：「女友冇BB住，如果有就唔使求婚啦，你問吓陸永有冇同佢老婆求婚。（咁佳期是何時？）今年內，會擺酒，因為想氹老人家開心。」