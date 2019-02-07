馬德鐘再買黃金屋　李佳芯望Sing運亨通

視帝馬德鐘與視后李佳芯去年於無綫《萬千星輝頒獎典禮》以大熱姿態稱帝封后，兩個月過後，心情依舊興奮，沒有劇集在身的他們不斷接商演活動搵外快，賺到荷包腫脹，絕對有資格過肥年！對於大年初三赤口之說，閱歷較多的馬德鐘表示，每逢過年也分外留意，他說：「往年都係同屋企人過，唔會特別去拜年，就算打麻雀，講嘢都特別小心。」佳芯指家人於初三未有特別禁忌，但當日不會安排拜年節目：「以往都係初二去婆婆度拜年，初三最簡單留喺屋企煎吓糕，一係就飲茶就算，其實啲人話年廿八洗邋遢，我就年三十都洗緊，但買新衫呢樣嘢就會堅持，仲有屋企新年擺嘅花同全盒都係我負責。」



豬年大計拍電影



馬德鐘計劃到澳洲探望求學的兒子，順道於當地休息，笑指獲獎後感覺與市民距離拉近，現時於街上不時與市民打招呼及閒聊。談到收入大增，可會再度出擊投資？馬德鐘謙稱：「我唔係賺好多，本來係想買樓，話樓市會跌，但實際又唔係差好大。（喺澳洲買？）都有諗，但當地稅好高，買完又要租畀人，都係睇定啲先！（豬年大計？）希望拍多啲電影，曾經話想唱主題曲都唱咗，演反派同專業人士都做過，依家身處古裝街又想拍吓古裝，離開吓現實世界。」



練新歌洗脫魔音



演技獲讚大躍進的佳芯，短短幾年便攀上視后之位，絕對付出不少努力，不過其演技也不及唱功吸睛，每次站於台上，觀眾自然急不及待拿起手機，錄下其唱功，令她大感壓力：「每次聽番都覺得仲差啲，仲有進步空間，啲人唔再話我魔音，係話聲線好獨特啫！演員有獨特係好事，但唱歌就希望唔好太獨特。（搵老師學？）之前有，但悟性太低，領略唔到，每次表演唱高音就好緊張。（觀眾拎電話錄低？）大家睇我會唔會走音，所以唔可以太Relax，呢排都練緊新歌，希望有生之年可以練好屬於自己嘅聲線，將佢培養成為興趣。」



李佳芯

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