暴龍哥退出樂壇！鄭中基《我代你哭》送老婆

歌手鄭中基（Ronald）昨晚舉行尾場紅館騷「ONE MORE TIME世界巡迴演唱會」，於尾聲點唱環節賣大包，除了清唱一小段《黑山老妖》外，又分別獻唱出《沒聽過的歌》、《想思無用》、《美女與野獸》、《三生有幸》及《搬屋》。



期後唱完《我代你哭》，他先再次多謝太太余思敏一直以來的支持，繼而感觸表示今次可以開到騷好幸運，意想不到咁快可以再踏上紅館台同大家繼續唱歌：「知道今次開騷有好多唔同反應，話唱少咗好多自己歌、唱多咗人哋嘅歌，先講聲對唔住，主題關係唱唔到咁多自己嘅歌，因為都太慘，加上想唱啲上次想唱但冇唱嘅歌，下次再開唔會好似今次咁。」他又表示適逢農曆新年，於多方面都滿足大家，包括邀請「嚿飯咁」、拍了幾條短片等，更趁機宣布「暴龍哥」退出樂壇：「再開騷就冇暴龍哥，下次可以做個音樂性強嘅演唱會，可能拎住支結他唱成晚！」獲全場Fans拍手力撐！最後他唱出金曲《無賴》為個唱作總結。

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