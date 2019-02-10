陳苑澄豬年恨搵男友　何泳芍撇父母遊法國

藝人何泳芍（Honey）、陳苑澄（Tania）、黃子桐（Rachel）與杜愛恩（Olivia）同為2018年度香港小姐競選佳麗，雖然最後三甲止步，但同樣簽約成為無綫藝人，趁住豬年新開始，四位靚女齊齊寫揮春應節！



Tania希望豬年可以遇到喜歡的人，彼此甜甜蜜蜜，她又分享過年習俗：「大家知唔知有隻年獸叫『年』，專係食大人？所以要用壓歲錢幫個歲數變細，年獸就唔會嚟食你，我屋企年三十晚就會放壓歲錢喺枕頭底。」Honey一家人選擇到外地度歲，她說：「今年我會同朋友去法國，父母就去泰國，唔係我唔陪屋企人，係爸爸媽咪佢哋話要自己去旅行，好獨立！」



籍貫潮州的Rachel則笑言：「我年初一唔可以洗頭，會唔好運，但我最驚嗰Part係去拜年，姨媽姑姐一定會問幾時結婚呀？有冇拍拖呀？」她指潮州人比較傳統，故經常被催婚，然後又開出擇偶條件：「我爸爸係潮州人，所以我唔鍾意大男人，鍾意畀我蝦嘅人，同埋大過我嘅。」身為基督徒的Olivia就表示：「我仲係摸索階段，都係講feel，心靈感應好緊要！」因參選港姐而隻身來港的Olivia興奮透露定居澳洲的家人會來港跟她過年，令她大為感動。



場地：Mini Hotel