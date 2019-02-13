欺凌同學兼偷電話！丁可欣道歉：願意賠償

歌手丁可欣（Yanki）憑「火雞姐」形象上位，由網紅進身歌手行列後，言行依然好爆。今日她自爆中學時曾經蝦蝦霸霸，更過分到偷同學手機，她想為過往做過的錯事負責任，拍道歉短片公開求原諒之餘，並表示願意補償。



短片中，Yanki一臉嚴肅，第一句便說：「大家好，我係Yanki丁可欣，我想喺度向所有以前中學畀我欺凌過，或者盜竊過財物嘅受害者，講聲對唔住，Sorry！」鞠躬後續說：「過往的確做咗好多錯行為，傷害咗好多同學，唔想畀藉口自己，好想承認錯誤，我知過去冇辦法改變，依家可以做到嘅係承認錯誤同道歉，希望大家原諒我過往做嘅嘢。以前14、15歲時，的確冇顧人感受、好自私，我好後悔，我已經改變，努力學做番一個好嘅人。」她坦言希望曾被她欺凌過的同學，主動聯絡她，願意當面道歉或作金錢賠償。



為惡行懺悔



提到以往做過的惡霸行為，她接受訪問時表示：「嗰時一班人一齊蝦人、笑人、恐嚇人，令人好驚，收埋人啲嘢，又試過偷電話，我有份偷嘅起碼有幾次，後來畀學校停課記過。」其實約一年前，她已在社交網自揭惡行認錯，當時有受害同學主動聯絡她，她曾過數還「債」，但估計仍有數名同學未能聯絡上，她說：「可能佢哋覺得好荒謬，細個畀你恰，依家想賠償，仲要主動搵我。我唔知點聯絡番佢地，希望佢哋唔好介意主動搵番我，面對面道歉都好、賠錢都好。」



對於近月不斷有人在網上開Post直斥Yanki當年的不是，她對此表示：「佢哋講嘢係冇錯，的確犯過錯，話我係賊、係垃圾，我係唔開心，但又唔可以怪人。」雖然自知有錯，但每次看到有關留言，她都感到好難過，又會再責怪自己多一次，但她感謝身邊有一班對她不離不棄的朋友支持和安慰，承諾會努力做好：「唔想畀人覺得我仲係十年前嘅丁可欣，唔會以細個唔識嘢就賴，過去犯錯有責任認，想畀人知我勇於接受過去嘅自己，希望佢哋可以接受依家嘅丁可欣。」

