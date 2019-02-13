拒絕撐枱腳！阿嬌情人節放飛機激嬲老公

情人節將至，去年尾榮升人妻的鍾欣潼（阿嬌）約埋關智斌（Kenny），齊齊炮製朱古力脆脆及白朱古力撻，最後Kenny更搞笑地「Chef Lemon」上身、瘋狂唧醬，阿嬌一開始冇眼睇，之後亦忍不住玩埋一份，兩人試食時更對製成品讚不絕口。阿嬌透露以前情人節整過朱古力及蛋糕給男友，Kenny就試過在另一半生日時找老師學整蛋糕。



為老公願做家庭主婦



問到今年情人節可會整蛋糕送給台灣老公賴弘國（Michael）？阿嬌笑言：「佢唔食甜嘢。（你整佢都夠膽唔食？）我唔整喇，佢都唔食，所以我煮餐飯咪好啲，佢會開心啲囉。」她指之前為對方下過一次廚：「係整雞翼，因為真人騷一定要整，其實我不嬲識整嘅，但我太懶。（佢好冧？）佢鍾意食，我可以再整嘅。（之後會為佢整多啲？）會。」她更坦言想拜師學煮飯：「我真係有諗過做一個家庭主婦，會的起心肝學煮家常便飯。」近來入開廚房的Kenny聞言即叫阿嬌上他家一起煮飯。



而講到去年與Michael共度的首個情人節，阿嬌笑言認真難忘：「上年情人節佢搵何超蓮幫手喺香港Book咗間法國餐廳，但我一早已經話我最憎食法國菜，因為要等好耐，所以最終我冇去到，留咗喺屋企，佢就同我喺屋企囉，但佢嬲嬲哋。」期間她強調了幾次：「我都唔鍾意，但佢仲要Book。（有冇嗌交？）又冇，但佢Keep住講『Book咗你又唔去』，不過呢啲嘢都要磨合嘅。」其後她不忘補多句：「佢話佢已經叫超蓮同餐廳講定上菜快啲。」



盼早日搵個伴



單身的Kenny表示想快些搵個伴：「唔可以再慣咗自己一個人住嘅生活，最大問題係一個人煮餸好難預，希望有人同我Share。（屋企人有冇催你？）實催啦，佢哋已經催到冇癮，但見到阿嬌結婚咁開心，同埋我又搶咗個花球，我諗下個點都係我㗎喇，哈哈。」



場地：Pandora Cake Shop



鍾欣潼

化妝：Yan Chiu@ND&CO.

髮型：Wil Tam@Fifth Salon

服裝：self-portrait、Lane Crawford、apm Monaco



關智斌

化妝：Elaw Wong@thelook-studio.com

髮型：Keith Wong@Orient4

服裝：Lane Crawford