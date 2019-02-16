18歲封影后　《流星花園》孫伊涵風頭蓋沈月

內地女星孫伊涵去年憑新《流星花園》「藤堂靜」一角彈起，獲讚「神複製」角色外，還被指是Angelababy與林允的混合體，風頭一時無兩！其實她早於18歲已憑處女作封「西寧影后」，如今憑《流》劇再度人氣急升，前途無限！



孫伊涵今年4月才踏入21歲，青春無敵的她模特兒出身，2013年參加《第六屆新面孔中國模特大賽》贏得總決賽季軍，繼而出道。入行後她活躍於影圈，2016年剛滿18歲已憑處女作《我心雀躍》於《第10屆西寧FIRST影展頒獎典禮》摘得最佳演員桂冠，同時亦憑該片獲得《第二屆意大利中國電影節》最佳女演員獎項，小小年紀經已封后，被看高一線！



自此孫伊涵片約不斷，2017年與鄧超、彭于晏、趙麗穎等合作電影《乘風破浪》，亦曾參演賀歲片《西遊記女兒國》，片中飾演女兒國護國大將軍羊脂，是四大女將之一，戲份頗重；不過講到她真正的成名作，必數去年重拍的偶像劇《流星花園》。《流》劇曾紅遍中港台，2001年由台灣女星徐熙媛（大S）、男星言承旭、周渝民等主演，當年帶起一股追劇潮，更令一班主角走紅。去年監製柴智屏決定開拍新版，並大膽起用內地新人王鶴棣、官鴻、梁靖康、吳希澤擔任F4，各人憑高顏值人氣急升。



Baby林允混合體



除了一眾男主角矚目外，飾演經典角色「藤堂靜」的孫伊涵同樣成為熱搜人物，她被讚與原著的藤堂靜優雅高貴的氣質不謀而合，被形容是「神複製」角色，討論度甚至超越女主角「杉菜」沈月，而其甜美外貌更被形容為Angelababy與林允的混合體，雖然她身高只得1米66，但比例均勻，一雙長腿最為煞食，令她瞬間成為風頭躉。憑劇集爆紅後，孫伊涵成為雜誌模特兒新寵，除了擔任多本時尚雜誌的封面人物外，早前獲邀出席巴黎時裝周，奠定女神形象。

