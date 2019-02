環球注目新Sing 222爆發

環球唱片於2019年全力出擊,一次過推出四組各具特色和音樂風格的新人,打造今次《Fab Four》新人企劃主題,《Fab Four》全寫是「Fabulous Four」,意思指驚人的、難以置信的四組新人單位,包括「搖滾力爆發樂隊」ONE PROMISE、有「氣質鋼琴王子」涂毓麟(Oscar Tao)、「甜美新銳女聲」陳凱詠(Jace Chan)和「新生代節奏系樂團」Dusty Bottle,環球唱片四個單位一同開啟222密碼,將於2月22日,同日全面推出新歌和MV,為樂壇帶來新景象!



ONE PROMISE推首支創作歌



ONE PROMISE前身為樂隊Empty,由主音文廸、結他手天衡、低音結他手Sora,以及鼓手 Anton組成,成軍十多年來首推出的創作歌《壹步》,和監製特意設計了口號式的間奏部份,他們表示:「每位成員都有一同嘅深刻感受,所以特別集合咗4個人的和聲,望能帶出志氣高昂嘅感覺」。



Dusty Bottle女聲加盟



由鍵琴手JNY、結他手Jeff、低音結他手Matt和鼓手Kay四位大男孩,於16年成立的樂隊Dusty Bottle,今年加入女主音Kerryta,由四變五合體推出富復古味的廣東歌《You Don't Know Me》,他們表示:「希望可以作更多唔同類型嘅嘗試,唔好埋沒自己滿腦子嘅主意。」



陳凱詠瓣數多



陳凱詠(Jace Chan)大學畢業後、參加了由環球娛樂網誌舉辦的公開選舉,由譚詠麟選出為首席主播,因精通兩文三語,曾擔任主持、司儀,拍電視節目、電影、配音、潮流拍攝等工作,機緣巧合下,唱片公司聽到她的音樂Demo,再增添「歌手」身份。她首次和與Dusty Bottle成員JNY寫歌推出處女作《想突然》,就被公司採納,她感激監製何山引導情緒,以戲劇情節投入新歌中。



涂毓麟多得劉美君



涂毓麟(Oscar Tao)是全方位音樂人,參加選秀節目《全民造星》自彈自唱後被推薦給環球唱片,踏入錄音室錄第一首歌《二人一世界》時,重覆錄唱仍未如理想,多得劉美君、郭偉亮等耐心指引及教導易掌握唱法,才順利完成作品。



此外,他們未出道,已獲保險及鑽飾兩個大型廣告商力撐,睇好他們未來發展,其中ONE PROMISE、Jace、Kerryta@Dusty Bottle和Oscar合作拍攝富衛保險;而Jace、Kerryta和Oscar更添食再拍MaBelle鑽飾廣告。