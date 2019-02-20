千萬錄音室曝光！軒仔幫粉絲求愛　結局勁反轉

「想圓夢？我哋幫到你！」東網巨星推出全新重量級節目《我和星星有個約會》，每集邀請巨星幫粉絲完成心願，機會可遇不可求，有錢都買唔到！



頭炮邀得歌王張敬軒助陣，被選中的幸運粉絲是Rachel，她希望軒仔教她唱冧爆情歌，讓她可以成功向喜歡很久的男生表白！軒仔聽到後十分樂意，更帶Rachel到自己的豪華錄音室練歌。軒仔教唱歌時即化身嚴師，不時指正對方唱得唔啱音，又傳授了不少唱歌技巧，令Rachel大有進步！



去到最後竟然有個驚天大反轉，Rachel告白的對象令人意想不到，軒仔聽到後都嚇到O嘴！想知道結局係點？咁就快啲去片睇啦！



2,000萬翻新錄音室



張敬軒於2015年接手的雅旺錄音室（Avon Recording Studio）建於1983年，是已故歌手羅文、陳百強、張國榮、梅艷芳，以及王菲、黎明及陳奕迅等的「錄音聖殿」，面積約3,000呎，分為Studio A、B及休息室三部分，熱愛復古情懷的軒仔更不惜投資2,000萬翻新及增設錄音設備。



受訪當日，軒仔帶領Fans參觀布置成舊火車餐卡的休息室，微黃的燈光、原裝的桃及柚木牆身及地板，還有彩繪玻璃枱燈及絲絨梳化等，恍如時光倒流，軒仔說：「有啲嘢都同仙后餐廳（軒仔投資的高級食肆）相呼應，因為附近有間好出名嘅西餐廳叫太平館，好有香港情懷。」



休息室夠特色外，錄音室器材亦是重量級，Studio A控制室的「古董神器」是NEVE 8068 Mixing Console，是他多年前在美國拍賣所得，其成交價曾與一輛全新的法拉利跑車同值！錄音室另有鎮店之寶FAIRCHILD 670 Compressor，有網站曾開價約34.5萬港元放售。