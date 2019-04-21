單文柔生咗喇！陳展鵬做老竇興奮晒全家福

恭喜！恭喜！藝人陳展鵬嘅太太單文柔（Pheobe）前日29歲生日，今日陳展鵬就喺社交網公布愛女「小豬比」出世喇，真係雙喜臨門！



Pheobe回覆東網表示自己開刀誕囡囡，小豬比（Quinta）成日笑，仲狂讚囡囡好得意：「我同展鵬都好開心！望住小豬比覺得好幸福！佢成日笑，好得意😄 希望佢健康長大！（BB似邊個？）一時似自己，一時似展鵬。（老公有冇陪你入產房？）展鵬全程都陪我，有參與！佢有剪臍帶。我嗰時迷迷糊糊，聽到展鵬形容BB我笑咗，因為BB出世時身上仲有羊胎水，佢話『佢啲頭髮點解攣毛嘅？嘩佢嘔白泡呀！』原來佢係形容緊BB個狀態，完全唔係形容個樣，我嗰時麻醉藥又未過，睇得唔清楚。（囡囡點解叫Quinta嘅？）係我妹提議，之後覺得幾好！Q係P（Phoebe）同R（Ruco）中間，寓意可以在我地哋保護之下健康快樂長大☺」她又表示正餵緊人奶。



其實尋日Pheobe晒出同老公慶祝生日啲相時，就已經被眼利網友發現佢巨肚失蹤，狂留言追問囡囡係咪已經出世，估唔到隔咗一日就同大家公布喜訊。