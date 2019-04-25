「父子」變敵人！陶大宇鬧爆鄭少秋

藝人鄭少秋（秋官）與陶大宇繼經典劇《大時代》後再次結劇緣，不過兩位資深電視人今次卻齊齊被「考起」﹗秋官笑言開工講對白搞到一口泡，大宇則「奉旨」鬧人差點變啞，可謂相當辛苦。



秋官與大宇於ViuTV新劇《詭探前傳》內由「父子」變「敵人」，不過私底下惺惺相惜，合作得相當愉快。首次接拍靈異劇的秋官今次更化身情聖，自爆上演一幕「人鬼情未了」﹗他笑說：「故事講我幫人破咒，但最終自己身陷靈異中，大悲劇呀。我仲係個深情丈夫，為死咗嘅太太眼淚鼻涕一齊嚟。（邊個演你太太？）自從《楚留香》之後拍檔一定要靚女，今次係亞姐出身嘅顏子菲。（佢靚啲定鄭太靚啲？）你寫唔寫呀？寫就梗係太太靚啲啦﹗」



演齡深厚的秋官笑言今次拍劇亦被考起﹕「我演一個哲學教授，有場戲要同學生講啲哲學用語，仲要發拉丁音，搞到我一口泡！加上戲中用嘅咒語、儀式手勢好似七星步及扶乩等，都要滾瓜爛熟先得。開拍前我哋請咗道家師傅授課，我再用相機拍低返屋企再練。」他又自爆當初曾打算用所學去創作主題曲：「rap住唸咒嚟唱主題曲都幾好吖，只係最終時間上趕唔切，惟有作罷。」為投入今次演出，開拍前秋官狂煲《詭探》，更被引人入勝的劇情所吸引，且形容對今次拍攝愈見興趣，問到可有計劃「再下一城」，秋官謂﹕「睇吓觀眾反應先啦。（擔心無綫小器？）唔會啦，佢哋知我唔介意，佢哋又唔介意囉，哈哈﹗就嚟搵番大宇返去添呀﹗」



大宇見人就鬧



至於大宇戲中日間是中醫師，夜晚則化身社團大佬壞事做盡，難怪他大叫好玩，不過卻自爆差點因開工變啞巴：「我個角色見到到人就『係又鬧唔係又鬧』，逼良為娼、打人又犯毒，要好用力咁去演，放工好攰，好彩啲通告唔算好密、休息時間夠，如果唔係拍完就一定啞。導演之前問我，想唔想用我個角色拍前傳，我就話如果咁鬧人嘅話，真係唔好喇，今次真係用晒我畢生鬧人嘅氣力喇！」



