同居好事近？鹿晗慶生後孖關曉彤返屋企

內地藝人鹿晗與關曉彤於2017年公開戀情，二人愈來愈恩愛，二月時更被網民拍得於韓國旅行，更不時傳出二人好事近，雖然遭當事人否認，但無論如何，粉絲們已接受他們這一對。日前（20號）鹿晗生日，關曉彤於社交網發布了一張男友的大頭照，不少網民都紛紛熱論，雖然有粉絲心碎，但又不得不對偶像送上祝福。



其實當晚關曉彤出席完電影節的閉幕禮後，便立即前往酒店為男友鹿晗慶祝生日，當日她穿着黑紅格仔襯衫及黑色流蘇長褲，更戴着紅色棒球帽，打扮得相當青春，而身旁的工作人員則為她拿着名貴手袋。生日會中途，鹿晗亦有出來酒店門口送賓客離開，更與關係好的友人攬了一下。直至晚上十二時許，生日會才結束，而鹿晗與關曉彤齊齊步出酒店，邊行邊笑，期間鹿晗更笑到忍不住掩着嘴巴，並豎起大拇指讚關曉彤。之後二人齊齊坐上了一輛黑色保母車離開，車子行駛半小時後直達鹿晗的豪宅，之後關曉彤亦沒有離開。



第二日，傳媒於機場影到關曉彤，其裝束和生日會所穿的一樣，但帽子卻換了鹿晗戴的那頂藍灰色的棒球帽。雖然有指他們已是同居關係，但很多粉絲已見怪不怪，畢竟二人愛得高調，已是大家心目中的一對。



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

