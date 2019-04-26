舊愛涉毒被起訴　朴有天雙手被綁押送拘置所

韓團JYJ成員朴有天涉與舊愛黃荷娜一起吸食冰毒遭警方立案調查，其腳毛驗出對冰毒呈陽性反應，但朴有天繼續否認吸毒，並指會確認冰毒是如何進入其體內，他於今午香港時間1時左右，現身水原地方法院接受拘留前審訊，吸引大批記者到場。



又再染了啡色髮的朴有天未有回答記者的提問，他表現輕鬆自若，似乎仍很樂觀，而他結束審訊後，雙手被綁，由法院被押送至南部警察廳的拘置所，離開法院時一度抬頭望向天，似乎感觸良多。



有律師指朴有天之前接受驗毒前頻密染髮，並脫去大部分體毛，有銷毀證據的嫌疑，加上他驗毒結果呈陽性，有潛逃的可能性，估計他被拘留的可能性高達95%以上。



而昨日播出的節目《Section TV》訪問了專家意見，指朴有天於今年2及3月購入約1.5克冰毒及吸食5次，如承認涉毒可被判監5年以下，如涉及多次吸毒更可被判監7年半以下。



昨晚有節目指警方調查期間發現朴有天可能並非單純是與黃荷娜一起吸毒的共犯，更有可能是主謀，他曾利用匿名社交軟件與毒販進行交易，黃荷娜拍下朴有天與毒販交易的聊天紀錄，並已交給警方。而警方今日表示已正式起訴涉吸食冰毒被拘留的黃荷娜。



此外，內地粉絲團昨晚發聲明，表示堅信朴有天發言的真實性，坦言事件未有結論前只相信偶像的話，並為其事務所單方面宣布解約一事感心痛，粉絲又稱會全力支持朴有天，對他不離不棄，並強烈希望盡早真相大白。