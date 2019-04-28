【採礦初體驗】楊明全身畀嘢咬：真係好痕！

藝人楊明、袁偉豪現時於南美哥倫比亞為無綫節目《打工捱世界3》拍攝，之前兩輯二人到印度和非洲拍攝，做過苦工、洗廁所等，今次去到哥倫比亞波哥大，佢哋就做咗人生第一次嘅採礦行動，楊明表示：「呢度治安都算OK，去波哥大礦洞時我哋要搭六個鐘頭車，落到二百幾米深嘅礦洞，用電鋤鑿𤗼，一鑿就好多黑色灰塵飛出嚟，裏面又深又黑又濕，危險就冇乜，但喺入面就畀啲唔知昆蟲定蝨咬，拍完之後先發覺咬到全身都係，所有工作人員都有過敏反應，監製即刻喺當地幫我哋搵醫生，真係好痕！」楊明表示自己的左、右手各有廿粒紅疹，背脊同雙腳都各有十幾粒，認真慘情。



創作人生首幅街頭塗鴉



不過去到旅遊區麥德林時，環境就比較理想，攝製隊更去了夜市拍攝。而於麥德林市，楊明和袁偉豪更創作了人生的第一幅街頭塗鴉，之後又上咗一座6千幾年歷史嘅大石山遊覽，楊明話：「因為上去要行700級樓梯，真係索晒氣，但係上面有CAFE，可以睇晒成個風景，好靚，攰啲都值得。」



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