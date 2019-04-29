BLACK PINK壓BTS稱冠韓國福布斯名人榜

韓版財經雜誌《福布斯》自2009年起，每年都依據圈中名人過去一年的銷售額、曝光率及節目活動等各方面，評選過去一年最活躍的40位名人紅星，並得出當地最具影響力的「韓國福布斯名人榜」。



而今年更將社交網的影響力納入評選準則之一，而在則出爐的「2019韓國福布斯名人榜」40位中，出道兩年半的人氣女團BLACK PINK首度入榜即空降No.1，力壓連續兩年稱霸榜首的爆紅男團防彈少年團（BTS）。



TWICE勁跌至21位



去年排第2位的限定男團Wanna One，今年力保季軍位置，隊中人氣前成員姜丹尼爾以個人姿態打入第4位。女團Red Velvet由去年排第11位急升至第5位。主持人朴娜萊與歌手洪真英、女星韓智敏及南韓國腳孫興民依次排在第6至9位，至於去年高踞第4位的人氣男團EXO今年下滑至第10位，人氣女團TWICE亦由去年第3位勁跌至21年位。



此外，去年排第8位的男神朴寶劍，今年下滑至第18位，而李炳憲、丁海寅、朴敘俊及孫藝珍則分別排第19、20、30及31位，至於憑賣座韓片《與神同行》翻身的朱智勛掹車邊排40位。



2019韓國福布斯名人榜

1 BLACK PINK（歌手）

2 防彈少年團（歌手）

3 Wanna One（歌手）

4 姜丹尼爾（歌手）

5 Red Velvet（歌手）

6 朴娜萊（主持）

7 洪真英（歌手）

8 韓智敏（演員）

9 孫興民（運動員）

10 EXO （歌手）

11 柳俊烈（演員）

12 劉在石（主持）

13 裴正南（演員）

14 IU（歌手）

15 柳炳宰 （主持）

16 雪炫＠AOA（歌手）

17 全賢武（主持）

18 朴寶劍（演員）

19 李炳憲（演員）

20 丁海寅（演員）

21 TWICE （歌手）

22 劉延錫（演員）

23 金泰璃（演員）

24 宣美（歌手）

25 李昇基（演員）

26 華莎@MAMAMOO（歌手）

27 少女時代（歌手）

28 MAMAMOO（歌手）

29 趙寶兒（演員）

30 朴敘俊（演員）

31 孫藝珍 （演員）

32 孫娜恩@Apink（歌手）

33 李英子（主持）

34 韓惠珍（模特兒）

35 朴俊亨（歌手）

36 白種元（主持）

37 GOT7（歌手）

38 河正宇（演員）

39 柳賢振（運動員）

40 朱智勛（演員）

