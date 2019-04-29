相隔24年！關淑怡黃耀明再合唱劇集主題曲

ViuTV新劇《婚內情》今晚首播，由關淑怡、黃耀明合唱的主題曲《快樂到死》MV亦已曝光，歌曲配合《婚內情》劇情，描述角色對愛的義無反顧及沉溺，偏向暗黑氛圍。

歌曲是二人繼《萬福瑪利亞》後相隔24年後再度合作，黃耀明對於有關單位從數個選擇中挑選《快樂到死》作《婚內情》主題曲感到意外，因為這並非典型電視劇主題曲類型。他又表示已經逾四分一世紀沒有演唱電視劇主題曲，雖然任何合作邀請他都會考慮，但可能因為其曲風關係並沒有太多人邀請他合作電視劇主題曲，他讚賞ViuTV有眼光，看到電視劇主題曲的新方向，自己亦樂於接受新嘗試。



他透露今次錄音時間很短，很高興能與關淑怡再度合作，更指對方一直是他其中一個最喜歡的香港女歌手，而且於《萬》中關淑怡比較是客串性質，但於《快樂到死》中二人是相等對唱，所以滿足感更大。



關淑怡感婚姻不易



關淑怡表示多年沒與黃耀明合作，因此接受今次邀請，不同於《萬福瑪利亞》二人分開錄音，她為《快樂到死》錄音的期間黃耀明亦全程陪伴參與，感覺難以形容，亦多謝他給予自己空間發揮。談到歌曲形容的感情關係，關淑怡坦言自己雖然未結過婚，但相信婚姻並非小時候憧憬般一樣，現實世界並非這麼簡單，會有很多相處問題，亦因工作上遇到不同的人及事，以及心路歷程上亦有各有各的經歷，婚姻會是個比較複雜的問題。她又認為感情婚姻非一朝一夕的事，是需要維繫，因為社會上有太多誘惑，會有很多考驗，亦會有很多糾纏不清的關係，男女間亦有很多鎖碎事影響到一段感情，是考驗的一種。她亦認為無論關係的結局是好是壞，都是一種學習及經歷。