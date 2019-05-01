東方日報C1：黃心穎累《法證IV》擲千萬重拍

藝人黃心穎車廂啜爆許志安，令形象、事 業一鋪清袋，其主演的劇集亦無辜受累，無綫重頭劇《法證先鋒IV》因不想內地播出日期受影響，已決定重拍，「滅穎」重生， 由於心穎是第三女主角，補拍部分多達五十組戲，損失超過一千萬元！



黃心穎被爆搭上人夫許志安，惹來全城怒罵，形象插水，亦令兩人的工作全面叫停，女方主唱的《愛．回家之開心速遞》主題曲《在心中》即時被抽起，而她早前已拍好的四套新劇，包括《堅離地愛堅離地》、《丫鬟大聯盟》、《牛下女高音》和《法證先鋒IV》亦受牽連，原本接棒《鐵探》播出的《堅》劇已首當其衝被抽起，而據可靠消息指，無綫台慶重頭劇《法證IV》亦已決定重拍，當中包括台灣的七日外景，台前幕後再「埋位」開工，台灣連香港共五十組戲，加上要再次租借電影拍攝器材，損失超過一千萬元！



曾考慮電腦特技「換臉」



至於重拍原因是該劇已跟內地簽合約，將於11月在中、港兩地同步播映，在內地播劇需要取得批文，由於有關方面一直嚴打形象負面藝人，故演員若涉桃色醜聞，獲批機會近乎零，故無綫為免影響播放日期，決定重拍。在劇中飾演網絡記者的心穎屬第三女主角，受影響的部分達 三分之一，因補拍需時，劇組已第一時間跟受影響的藝人黃浩然、李施嬅及譚俊彥等聯繫，幸眾人相當理解並即時作 出配合，大隊預計下月可以開工，預計拍攝個半月，正積極揀 選合適女演員取代心穎角色。



《法證IV》監製梅小青接受訪問，承認重拍一事：「好多謝公司（TVB）喺金錢、人力、物力嘅支持，一班演員都好好，啱啱出事未決定點樣做嘅時候，佢哋已經WhatsApp 同我講，會支持我嘅一 切決定，當決定重拍要度期嘅時候，佢哋即刻應承。」她續稱 內地方面亦非常支持該劇，曾向她提出多個補救方案，當中包括用電腦特技將黃心穎「換臉」，她說：「聽到呢個方法都有小小詫異，最終都係覺得重拍係最好嘅。」



李施嬅告別變「回巢」作



劇中主角李施嬅，坦言會配合重拍：「一定會做好成件事，套劇拍得好辛苦，之前啲Fans都話，我嘅告別無綫之作冇得播唔開心，所以都想播到。（啲期有冇影響？）其實拍攝檔期仲未定，自己喺出 面都已經接咗一啲工作，不過會盡量配合。」



談到已離開無綫，今次再拍，是否以新酬勞再接？她笑言：「吓！我都冇諗過呢個問題，不過如果6月拍，我諗我係離巢後最快回歸嘅演員囉！」談到受心穎事件拖累，會否不開心？她說：「又唔可以 咁講，都係一件咁唔如意嘅事，唔好睇番以前，要向前望，大家點樣會令成件事做得更好。」



至於譚俊彥則表示：「都係啱啱收到通知，重拍一定 一個問題疊一個問題，佢哋仲開緊會，暫時未知幾時重拍。對我就冇乜太大影響， 因為呢段時間放緊假休息，唯一係7月開嘅音樂會，會少咗練歌嘅時間。」



波及無辜

衰偷食的黃心穎一「食」錯，滿盤皆落索，累己累人，效應猶如連坐法，史無前例地牽連甚廣！



累同事



心穎主演的無綫劇《堅離地愛堅離地》、《牛下女高音》等播映無期，牽涉藝員甚廣，最黑仔是演《牛》及在《堅》首當男一的張振朗淪為倉底貨男一！而唐詩詠無辜被力撐心穎的落選港男梁裕恒嘲為「鉛筆刨」兼幕前扮淑女，緋聞如滿天星。



累行家



網民湧到和心穎撞樣、被嘲為「蔡一穎」 的蔡一智的社交網發洩， 指他「對唔住馬國 明」等，曾被錯認為許志安的杜德偉則被網民 「力斥」應向太太跪玻璃！另因有傳心穎曾帶 「眼線男」結他手及DJ返家， 令森美及樂隊Mr.成員MJ均被拖落水！



累街坊



與心穎在加拿大為街坊、兩家人相識的麥美恩，其母親竟被當地街坊「點錯相」誤認為心穎母親，被指指點點兼在其店舖打卡！



黃心美爆老竇曾偷食？



黃心穎「偷食」事件後避走洛杉磯，胞姊黃心美及黃心妙等的社交網，全被網民洗版式鬧爆直斥 「教妹無方」外，更連父親黃沛霖也受牽連！黃心 美昔日受訪的訪問被網民翻出，訪問中她自言曾離婚，甚麼也沒有怕，認為工作比愛情更重要，更指：「父親同天下男人一樣，都有唔專一嘅時候，多年來媽咪做咗我嘅反面教材，我其實唔知道嗰時我媽咪唔離開，係因為唔捨得我哋四姊妹，定係因佢冇能力養活自己，所以我窮盡一生都唔要似佢，我諗我同媽咪行緊一 條好相反嘅路。」



網民指訪問內容是談及其任中醫的父親疑似曾出軌， 心美亦表示：「要成為獨立的女人，經濟和心靈都要獨立，又指堅持工作，因為在一段婚姻關係中，能夠養活自己先有Say！」



《愛．回家》派綠帽 馬國明躺着中槍



在前晚播出無綫劇《愛．回家之開心速遞》 中，「送水輝」許家傑出現情敵黎振燁爭「大小姐林淑敏後，被兒子邊拿着雜誌邊問：「係咪佢搶咗Linda（林淑敏）？衰人，畀綠帽我爸爸戴？」網民即議論紛紛說情節令人想起慘戴綠帽的馬國明！



另外，前晚播出的節目《娛樂大家》播出一段微辣製作的片段，字幕出現「X Wing」字眼，而「Wing」正是黃心穎的英文譯名，令人有所聯 想。監製何小慧回應：「段片是微辣自己創作及設 計的，包括字幕，據我們了解，fok gor及雞Wing 是微辣kol，所以是沒有其他含義的。」