《全民造星II》嚟喇！劉美君變硬唔再濕

ViuTV《全民造星II》舉行面試，有30位面試參賽者，現場又設有即場報名參加面試。監製花姐話今年有逾千人參賽，選99名入圍，並設新獎項，不分AB組，6月尾第一輪比賽，9月尾播，12月選出冠軍。問是否冠軍一樣有100萬獎金獎品？她說：「同上年唔同，冠軍有獎勵。（多咗定少咗？）模式唔同，睇吓獎金獎品唔同咗，對參賽者有冇影響。」



三位導師劉美君、Eric Kwok和火火擔任做評判，劉美君指今年會一改「眼淚放題」導師作風，做「好硬」導師，今次濕都唔濕，完全無臉部表情，她說：「今年唔會再Care too much佢哋。」火火話：「今年搵啲新人打走舊人換入，Eric Kwok以為嚟拯救宇宙。」劉美君表示去年全民造星，她好似傳統學校，Eric就好似國際學校。但今年不會幫忙參賽者太多，要緞練他們成長，學識自己爭取學主動，不會再勞心。



現場三位參賽者先挑戰公開面試，火火寸1號吳啟洋有機會入圍因為唱歌走音，又彈他冇胸肌，但劉美君卻讚他樣子得意。劉美君聽完2號張子衡唱歌後說：「你最好盡量唔好唱歌。」3號嚴政清唱《女孩》，火火指他似女仔，可着女樸衫。





