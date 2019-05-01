嫌拍劇悶！羅家英爆汪明荃諗過離巢

藝人羅家英近日現身由周家蔚及劉永健主持的ViuTV節目《友台VIP》，分享他自八歲起已登台做粵劇，而由大老倌變成為人熟悉的喜劇泰斗則是因為接拍了周星馳的電影，其中他在《大話西遊》中飾演唐僧高唱「Only You」，更成了喜劇經典。羅家英表示當時唱歌刻意提高聲線，以擅長的粵劇腔演唱英文歌，加上一臉認真地做別人眼中的戅居事，令角色深得觀眾喜愛。



他又指拍過數部電視劇後感到拍劇很沉悶，所以雖然曾收到薛家燕邀請拍攝處境喜劇，他也拒絕了。他直言感到拍劇「長踩」這個慣例不合理，於是曾嘗試挑戰權威：「我唔驚畀公司雪，咁我咪搵佢哋拗頸囉。」他更大爆太太汪明荃曾想過不再跟電視台續約，最後獲邵逸夫親自挽留：「當時電視台幕後換咗一批新人，太太覺得不被新人尊重，而且自己多年來貢獻都畀公司忽略，有一段時間都好唔開心。」



此外，家蔚在節目中炮製了一道由向佘詩曼偷師的香烤鱸魚伴茴香鮮果沙律給羅家英品嘗，她表示：「我之前同阿佘食飯，講起佢喺謝霆鋒嘅節目入面烤鱸魚，我睇電視都睇到流晒口水，所以就即時請教阿佘。」羅家英試食過後大讚家蔚入得廚房，出得廳堂，更憶述他首次與家蔚見面是在足球場上，當時剛和洪天明交往的家蔚靜靜地坐在球場旁看着天明踢球，羅家英立即笑指天明：「又溝咗件正嘢！」



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