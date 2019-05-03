流血係小事！何佩珉做替身碌樓梯捱打濕濕碎

功夫真材實料的藝人何佩珉（Mandy）曾為不少藝人做替身，應付各種高難度動作，有血有汗，其嬌滴滴的外表下內心相當硬淨：「流血都係小事，一定要忍得痛！」但當講到老公時，她即回復冧樣自認小女人。



無綫打女何佩珉2011年參與節目《功夫新星》奪冠入行，已有20年習蔡李佛經驗，小學時一度加入香港武術隊跟操，絕對是新一代打女！



功夫紮實的她在熱播劇《鐵探》中飾演奸角「營長」吳廷燁的同黨，角色舉足輕重。除了當演員，她亦曾為蔡卓妍、劉心悠、鍾嘉欣、唐詩詠及朱晨麗等數十位藝人做動作替身，捱打、碌落樓梯、吊威吔、撞車等全部最辛苦的鏡頭都毫無怨言完成，受傷自然是家常便飯，但她對工作充滿熱誠，回想第一次做替身的感覺已令她着迷：「記得開頭話只係打幾下，但原來要擒過欄後再碌長樓梯，當時我未有齊護具，照頂硬上，拍完一Take就OK咗，全部Crew為我拍掌，係我第一次拍完鏡頭後有掌聲，所以好難忘！（咁耐以嚟多唔多受傷？）一定會做足安全措施，但瘀晒、損晒、甩皮呢啲叫做皮外傷，大家當冇事㗎！流血都係小事，只要冇整親筋骨影響之後嘅工作。記得有一次條腰扭親啪咗一聲，我唔敢同武指講，繼續拍，做替身一定要忍得痛。」



每月情書繫感情



藝人入行大多數都享受在鎂光燈下成為焦點，但Mandy偏偏選擇背着鏡頭做替身，她樂在其中說：「其實做替身都要有戲，角色唔同、打一拳點打法都唔同，做演員同做替身我兩樣都鍾意，互相幫到我做另外一樣嘢時更好。」



早前Mandy嫁予工程師，她指另一半自小學體操亦曾做武師，對她的工作相當了解，問到若受傷時，對方有否呵番？她冧爆說：「每次我邊度痛，佢會檢查傷勢同幫我黐膠布。」鏡頭前相當硬朗的Mandy，鏡頭後是小鳥依人，她自爆每月都會寫情信給另一半維繫關係：「細個會寫卡畀父母，慣咗寫多過講，寫就幾肉麻都寫得出！」



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