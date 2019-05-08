戴千萬首飾開騷　薛家燕唔同粉絲握手

藝人薛家燕為6月澳門演唱會試戴千萬首飾，戴上皇冠、頸鏈、龍鳳鈪、戒指等金器，金光閃閃。問到重唔重？她說：「因為我係女皇登基，咁有份量，啲金要重啲，其實我嫌唔夠，叫佢哋畀多啲金牌同豬，女皇都可以生豬。」隨即笑言：「女皇都可以生多啲，皇冠又可以大啲，手鈪好重，所以排舞要練吓，都幾重，登基個Part設計咗龍袍，會儀態萬千同啲嘉賓一齊行出嚟。」她又表示首飾一定有過千萬，因為有金器又有翡翠，講到成層樓在身上，她坦言有壓力：「佢哋一定要買保險，唔好畀咁大壓力我，同埋呢Part唔可以有握手，試過有次握手差啲畀粉絲整咗隻戒指出嚟，所以真係要小心啲。」



問到今次的嘉賓與香港站可有不同？她說：「有啲嘉賓會再一齊，有啲就唔同，因為我啲嘉賓係大忙人，所以有啲唔同，亦有啲環節唔同咗。」問會否邀好友陳寶珠睇騷？她說：「佢之前忙嘅，依家畀佢休息。」



有指黎小田肺炎入院，薛家燕說：「佢之前有啲感冒，後尾唔舒服，但依家應該出咗院㗎啦。（佢感冒引致肺炎？）我知佢感冒，我知佢入咗醫院Check吓，我都有去探佢，佢出咗院，應該冇乜嘢。」