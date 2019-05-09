美國工作受影響！李施嬅冇聯絡黃心穎

藝人李施嬅到小學出席蒙眼慈善活動，表示十多年前接受過激光矯視：「係加入TVB後做嘅，依家冇近視，但散光好似愈嚟愈勁，可能拍劇嘅反光板搞到咁，又唔夠時間休息，搞到又有乾眼症，要好好重視護理雙眼。（覺得算唔算係職業病？）唔知，工作為主，眼唔夠休息都會乾，以前又唔識護理。」



講到因黃心穎而要重拍《法證先鋒IV》，令上月宣布離開無綫的她極速回巢，她表示與黃心穎的戲份不太多：「因為劇中我同黃浩然由細識到大，佢有咩都會同我講，佢同鄭希怡同黃心穎有感情線。下月中就會拍，但拍幾多同幾耐未firm，會調整少少劇本，都唔希望有太大傷害。（湯洛雯會頂替黃心穎？）我哋未合作過，都期待。」



問到重拍可有影響她本身的工作檔期？她坦言：「其實有同美國嗰邊簽嘢，但未firm個期，我都同小青姐（梅小青）講會盡量配合，因為大家辛苦咗五個幾月，希望出到街，大家都好想見到個成果。」問到可覺得黃心穎影響了很多人？她表示：「其實冇人想，每人生命中都有唔開心嘅事，我哋應該向前望，點樣解決件事。（有冇聯絡黃心穎？）冇，唔想打搞佢，但有同馬國明text，始終識咗十幾年，但呢個時候佢哋最需要嘅係空間。」